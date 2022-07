Il gesto di Messi verso Sergio Ramos, nel PSG sta succedendo qualcosa: “Inimmaginabile” Non è sfuggito quanto accaduto durante la prima amichevole prestagionale del PSG: il gesto di Leo Messi verso Sergio Ramos.

A cura di Paolo Fiorenza

Quest'anno davvero non si può sbagliare in casa PSG: l'obiettivo è centrare ‘almeno' la finale di Champions League, dopo la sequela di titoli di Ligue 1 di cui ormai gli emiri del Qatar non sanno più che farsene, considerando quanto versano ogni mese sui conti bancari delle loro stelle.

Il nuovo corso targato Campos sulla poltrona di direttore sportivo e Galtier in panchina, rispettivamente al posto di Leonardo e Pochettino, non ammette più deragliamenti da una rotta che deve prevedere non solo talento in campo ma anche i giusti comportamenti fuori dal rettangolo verde. Insomma si vuole vedere finalmente quell'anima che dia il senso di una squadra che sia più della somma di tante singole figurine, uno spirito senza il quale i successi al massimo livello resteranno sempre una chimera, visto che in passato è bastata la minima difficoltà per far naufragare il PSG, l'ultima volta clamorosamente a Madrid nello scorso marzo dopo lo sciagurato errore di Donnarumma.

Christophe Galtier presentato al PSG dal presidente Nasser Al–Khelaifi

Che qualcosa stia cambiando in tal senso forse comincia a vedersi già dalla preparazione prestagionale dei parigini, o almeno così lo hanno interpretato i tifosi della squadra di Messi, Mbappé e Neymar, questi ultimi due non esattamente i migliori amici, come mostrato da un video diventato virale recentemente e come si capì già da quanto accadde lo scorso settembre, quando il francese diede del "barbone" in diretta al brasiliano perché "non mi passa mai la palla".

L'episodio capitato ieri durante l'amichevole contro il Quevilly fa invece ben sperare nella direzione auspicata da dirigenza e tifosi, verso uno spogliatoio compatto in cui tutti remino nella stessa direzione. La gara – vinta per 2-0 dal PSG, con Donnarumma titolare tra i pali e Navas subentrato nella ripresa – è stata sbloccata alla mezzora del primo tempo su calcio di rigore procurato da Leo Messi. Il sette volte Pallone d'Oro ha deciso di non trasformare lui il penalty, ma ha ceduto la sfera a Sergio Ramos – già, proprio il suo feroce avversario in tante sfide infuocate tra Barcellona e Real – il quale ha realizzato il rigore.

Una scena non inusuale per il difensore centrale spagnolo, in caccia di riscossa dopo la prima deludente stagione a Parigi, segnata da parecchi problemi fisici: Ramos è infatti un grande rigorista, come ha dimostrato sia al Real che in Nazionale. Ma ovviamente più che per il gol, i tifosi del PSG hanno esultato per una scena di grande armonia all'interno della squadra. "È qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere", "Con questo ho visto tutto nella mia vita", hanno commentato felici i sostenitori parigini.