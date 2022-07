Il video che mostra il malessere del PSG, coinvolti Mbappé, Neymar e Messi: “Ma davvero l’ha fatto?” Il nuovo tecnico del PSG Christophe Galtier è chiamato ad un compito arduo: trasformare un insieme di giocatori forti in una squadra. E quando ci sono troppi galli…

A cura di Paolo Fiorenza

Il PSG si sta preparando ad una stagione che nelle intenzioni della proprietà qatariota dovrà essere quella della svolta in campo europeo dopo le tante delusioni vissute in Champions League, l'ultima delle quali dolorosissima a Madrid lo scorso marzo, quando la squadra parigina fu eliminata negli ottavi dal Real – complice lo sciagurato pallone perso da Donnarumma sul pressing di Benzema – quando la qualificazione sembrava cosa fatta.

La voglia di tirare una riga dopo l'ennesimo campionato vinto, obiettivo che ormai scalda pochissimo gli emiri ma anche i tifosi, è stata resa evidente dal ribaltone avvenuto sia in società che in panchina, col nuovo Ds Campos sulla poltrona di Leonardo a fare mercato ed il tecnico Galtier al posto di Pochettino. Ad ora il PSG ha piazzato un solo colpo, l'acquisto del centrocampista Vitinha dal Porto per una quarantina di milioni, e sta trattando Skriniar con l'Inter per la difesa.

Ma è chiaro che il compito di Galtier sarà soprattutto di valorizzare chi nella rosa ipertrofica dei parigini già c'è – anzi sono pure troppi, con parecchi elementi in uscita – e di risolvere il rebus principale di questi anni sotto la Tour Eiffel: riuscire a trasformare un insieme di giocatori forti in una squadra. E quanto il cammino sia in salita lo dimostra anche un video saltato fuori nelle ultime ore e che ha totalizzato quasi 10 milioni di visualizzazioni. Il filmato risale allo scorso febbraio, ma i protagonisti sono ancora tutti lì, nello spogliatoio del PSG: Mbappé, Messi e Neymar, con quest'ultimo che non ne vuole sapere di essere messo alla porta dal club e si autoproclama incedibile.

Le immagini mostrano una sessione di allenamento in cui Mbappé tende le mani verso Neymar per fare un esercizio assieme, ma il brasiliano sembra ignorarlo, quasi aspettando di poter fare il medesimo esercizio con Messi, come poi avviene dopo, mentre il francese viene afferrato da una persona dello staff. "Ma davvero lo ha fatto?", è stato il commento più gettonato, con molti che hanno puntato il dito contro Neymar. Secondo altri, invece, l'esercizio si sarebbe svolto esattamente come programmato. Quale che sia la verità, il fatto che il semplice video di un allenamento di mesi fa abbia sollevato questo dibattito così acceso già dice molto dell'atmosfera che gira intorno al PSG, dove le voci diventano urla e il fumo si trasforma in fuoco.

Del resto che Mbappé abbia dato del "barbone" a Neymar in diretta TV – "non me la passa mai" – non è una voce, ma un episodio che nello scorso settembre fu ammesso dallo stesso francese, adesso fresco di permanenza con rinnovo milionario a Parigi. Sicuramente il feeling con ‘O Ney' non è mai stato al massimo, questo sicuramente si può dire.