Il gesto di Dybala dopo la tripletta in Roma-Torino: il pallone finisce tra le mani di un tifoso Paulo Dybala dopo il terzo gol che è valso all'argentina la tripletta in Roma-Torino ha fatto un gesto bellissimo. È andato sotto la curva giallorossa ad esultare e ha regalato il pallone a uno storico tifoso.

Paulo Dybala si è preso la copertina di Roma-Torino. Non solo per la tripletta decisiva segnata all'Olimpico ma anche per il suo gesto con un tifoso subito dopo il terzo gol. L'argentino corre verso la curva Sud esplosa a quella magia della Joya e in quel momento viene travolto dall'abbraccio dei suoi compagni. L'argentino improvvisamente si accorge di un tifoso posizionato quasi nella primissime file che esulta alla sua rete.

Dybala bacia a occhi chiusi il pallone della tripletta a fine partita.

Dybala non ci pensa su due volte e decide di regalargli il pallone. Dalle immagini si vede infatti l'ex Juventus che con le mani direziona la palla proprio verso uno storico sostenitore della Roma che emozionatissimo la raccoglie e continua ad esultare con l'argentino. È un pallone che mette la ciliegina sulla torta a una partita perfetta della Joya davvero in splendida forma. A fine partita Dybala però l'ultimo pallone, quello del triplice fischio, decide di portarselo a casa perché ha un significato speciale: "Ho fatto una promessa a mia madre, altrimenti si arrabbia".

Oltre ad aver fatto felice un tifoso in tribuna, Dybala deve infatti accontentare sua madre e svela ai microfoni del canale ufficiale della Roma questa curiosità: "I palloni vanno tutti a casa di mia madre, se non glielo porto si arrabbierà con me”. Tutto questo perché Azmoun a fine partita ha fatto segno a Dybala di consegnargli il pallone. La Joya, spiazzata dal simpatico tentativo dell'iraniano ha fatto finta di consegnare la sfera ad Azmoun prima di riprenderselo subito tenendo stretto quel "trofeo" che vale tanto per lui.

A DAZN l'argentino ha infatti specificato: "Mi mancava portare il pallone a casa, era un po' che lo volevo, come contro il Cagliari, quando il mister mi ha tolto prima della fine, oggi non l'ho cercato così tanto ma è venuto e sono felice”. Dybala non segnava una tripletta dal 2018 quando vestiva la maglia della Juventus e mise a segno tre gol in una sola partita nel match di Champions League che i bianconeri giocarono contro lo Young Boys. In campionato, sempre nello stesso anno e con la Juventus, Dybala realizzò una tripletta al Benevento nel 4-2 finale in favore dei bianconeri.