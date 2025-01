Il gesto di Conceiçao al termine di Milan-Cagliari: squadra in cerchio davanti a tutto lo stadio

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan non riesce a dare seguito all'impresa fatta in Arabia vincendo la Supercoppa Italiana. La squadra allenata da Sergio Conceiçao deve infatti arrendersi al Cagliari di Davide Nicola che riesce a strappare un pareggio fondamentale a San Siro. Tanta la delusione in casa rossonera, specie per il tecnico rossonero che aveva preparato questa partita al meglio rivoluzionando completamente le abitudini della squadra provando ad accelerare il percorso di cambiamento attuato dal club con il suo arrivo in panchina dopo l'esonero di Paulo Fonseca a ridosso del 2025.

Un mezzo svarione di Maignan e la poca concretezza davanti alla porta hanno portato il Milan a ritrovarsi di nuovo con un solo punto conquistato. Conceiçao successivamente in conferenza stampa ha parlato del peggior primo tempo visto da allenatore nella sua carriera. I rossoneri hanno poi cambiato ritmo nella ripresa ma il risultato è rimasto sul pari. E così al triplice fischio prima di salutare i tifosi e prima ancora di guadagnare gli spogliatoi Conceiçao ha chiamato a raccolta tutta la squadra in cerchio sul terreno di gioco sotto gli occhi di tutto lo stadio.

Un discorso breve, ma intenso. Conceiçao ha voluto ribadire subito alcuni concetti ai suoi giocatori senza aspettare che tutti rientrassero a Milanello o che mettessero di nuovo insieme i pezzi di quella sfida. L'ha fatto a caldo, a ridosso del triplice fischio con i tifosi in sottofondo anche leggermente delusi da quanto visto. Un modo per motivare i propri calciatori e la squadra a dare di più, ad assimilare il prima possibile i propri concetti e a combattere nuovamente in vista del prossimo impegno stagionale che sarà in campionato contro in casa del Como di Fabregas.

Il prossimo impegno del Milan in casa del Como

Un'altra sfida non semplice contro una compagine in lotta per la salvezza ma che ha dimostrato di poter mettere seriamente in difficoltà le big come accaduto nell'ultimo incontro all'Olimpico quando è riuscita a strappare un pareggio alla Lazio, oppure nella vittoria contro la Roma di Ranieri prima della fine dell'anno. Conceiçao si aspetta massima attenzione dalla squadra e anche per questo ha voluto tenere alta l'asticella parlando subito ai suoi ragazzi sotto gli occhi del pubblico rossonero che ha poi accolto la squadra sotto la curva per il saluto finale.