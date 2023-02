Il gesto amorevole di Amanda Staveley verso i giocatori del Newcastle: come fossero dei figli Il gesto di Amanda Staveley, amministratore delegato del Newcastle, non è passato inosservato dopo il ko dei Magpies contro lo United nella finale di Carabao Cup. La donna ha abbracciato e accarezzato ogni singolo giocatore provando a consolarli per quella sconfitta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United ha spezzato i sogni di gloria di un Newcastle che avrebbe voluto conquistare nuovamente un titolo nella finale di Carabao Cup. La squadra di Eddie Howe è stata infatti sconfitta 2-0 dai Red Devils. Un ko che non ha permesso ai Magpies di centrare un trofeo importante che manca ormai dal 1969, un'astinenza di oltre 50 anni. Delusione enorme per squadra e società rappresentata dal consorzio guidato dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita – presieduto da Mohammad bin Salman – e del quale fanno parte anche il fondo PCP Capital Partners e la società RB Sports & Media. Una nuova proprietà entrata a far parte del club nel 2021 e che vede in Amanda Staveley il suo punto di riferimento, o meglio la persona fisicamente più vicina alla squadra.

La Staveley è l’amministratore delegato (e fondatrice) proprio del fondo PCP Capital Partners, che ora detiene una quota del 10% del Newcastle United. La donna era presente anche a Wembley nella giornata di ieri e a seguito della sconfitta, nel momento della premiazione del Newcastle con la medaglia del secondo posto da consegnare ai giocatori, ha voluto rincuorare ognuno dei protagonisti di quella sfida che transitavano in tribuna. Un gesto che ha colpito tutti per la profondità e la tenerezza che trasmettono quelle immagini.

Le immagini mostrano la Staveley attendere tutti i giocatori sulla tribuna di Wembley. La donna, amministratore delegato del club, ha atteso uno per uno gli uomini di Howe. Li ha guardati con uno sguardo profondo, li ha accarezzati sul viso, abbracciati e consolati come se fossero tutti suoi figli. Qualcuno era anche palesemente imbarazzato e sorpreso da quel gesto che comunque è stato molto intenso. La Staveley è sempre stata molto attenta alle dinamiche del club ma anche a quelle della squadra vivendo costantemente la crescita del gruppo allenato da Howe e la sua incredibile stagione in Premier. Il Newcastle attualmente è al quinto posto con 41 punti e con ancora due partite da recuperare. L'ingresso in Europa il prossimo anno sarebbe già una grande conquista per il club.

Per alcuni giocatori delusi per la sconfitta e che si dirigevano a prendere la medaglie del secondo posto, la Staveley ha anche riservato un bacio sulla guancia ma sempre col sorriso sul volto, quasi a non volergli far pesare quel ko amaro. Un gesto che è stato molto apprezzato dai tifosi del Newcastle che sui social hanno esaltato il gesto mentre altri si sono straniti vedendo quelle immagini inusuali nel mondo del calcio. L'entusiasmo travolgente della donna però è stato di grande impatto per la squadra e anche per gli stessi tifosi, specie per le sue dichiarazioni prima della partita. "Vinceremo la Carabao Cup, la FA Cup, la Champions League e la Premier League…". Dichiarazioni importanti, senza paura o riserve, che comunque sottolineano ulteriormente le ambizioni di questo Newcastle di cui sentiremo parlare ancora…