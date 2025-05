Il fuorionda di Luis Enrique che non vuole rispondere in italiano su Sky: “Io sono un bugiardo”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Luis Enrique ha iniziato a lavorare presto sul suo PSG in vista della finale di Champions League contro l'Inter in programma il prossimo 31 maggio. A 10 giorni dal calcio d'inizio, il tecnico dei francesi, che aveva vinto a mani basse e con diverse giornate d'anticipo il campionato, ha fatto una seduta tattica con la squadra e poi si è intrattenuto con qualche giornalista per le consuete interviste. Fra le tante tv che hanno potuto parlare con Luis Enrique c'è stata anche Sky Sport Italia con il giornalista Gianluigi Bagnulo che ha potuto fare qualche domanda al tecnico.

L'allenatore, che in Italia abbiamo conosciuto alla Roma, sa parlare bene la nostra lingua ma curiosamente l'intervista è andata in onda in spagnolo. Ovvero, Luis Enrique ha risposto sempre in spagnolo nonostante le domande fossero fatte in italiano. Comprendeva benissimo ciò che gli stava chiedendo Bagnulo ma nonostante conoscesse benissimo l'italiano ha scelto di rispondere parlando la sua lingua. E a proposito di questo argomento il giornalista ha mostrato un video sui suoi canali social. Bagnilo spiega come tutto sia da una promessa che aveva fatto Luis Enrique e che poi si è rimangiato ma in un clima totalmente cordiale e divertito. E infatti Luis Enrique ci scherza su: "Mi dispiace sono un bugiardo".

Il giornalista attraverso il suo account spiega: "Ci aveva promesso live che in caso di finale sarebbe tornato a fare interviste in italiano – scrive -. Non l’ha fatto e ne è uscito così. Sinceramente bugiardo. Ho apprezzato talmente tanto la schiettezza che istintivamente mi è venuto da ridere". Nonostante tutto Bagnulo resta colpito in positivo dall'ennesimo colpo di scena che è riuscito a riservargli:

"Non ama le telecamere, non ama i giornalisti, poi parla e ti sorprende come quando allena – aggiunge -. Luis Enrique è un test costante, diverso da tutti, geniale sul campo, gigante nella vita e porta a Monaco una storia fortissima". Lo stesso allenatore nel video pubblicato dal giornalista poi ci scherza: "Mi dispiace, sono un bugiardo come i giornalisti, ma tu non lo sei, ma il resto sì (e scoppia a ridere ndr)".

Luis Enrique durante l'intervista.

Cos'è successo prima dell'intervista fatta da Luis Enrique in spagnolo e non in italiano

Il giornalista conclude il suo post: "L’alternativa era urlargli mentiroso". La frase famosa pronunciata da Chiellini (taggato dal giornalista ndr) e rivolta a Jordi Alba prima dei calci di rigore per la semifinale degli Europei 2021 tra Italia e Spagna. Nel corso dell'intervista poi Luis Enrique ha esaltato il gioco dell'Inter, il gruppo coeso e la capacità di una squadra che sa attaccare e difendere bene. E per la finale di Champions League con il suo PSG promette grandi cose: "Ci sarà un grande spettacolo". L'intervista si conclude e Luis Enrique si lascia andare a una sola risposta in italiano, ovvero quando il giornalista lo ringrazia: "Grazie a voi".