Il fratello di Mainoo provoca il Manchester United allo stadio: la sua maglietta spiega tutto

Il futuro di Kobbie Mainoo è diventato un vero caso al Manchester United che durante la partita di ieri si è visto recapitare un messaggio chiaro per il prossimo mercato. Il fratellastro del giocatore, Jordan Mainoo-Hames, si è presentato allo stadio con una maglietta con la scritta "Free Kobbie Mainoo": liberatelo, un messaggio chiaro e preciso diretto alla società ma anche a Ruben Amorim che non lo vede assolutamente come titolare di questa squadra. Le persone attorno al centrocampista chiedono più minutaggio o addirittura la cessione a gennaio, con tante squadre alla porta in attesa di scoprire gli sviluppi di questa storia.

La mossa del fratello è stata l'ultima di una serie di provocazioni e lamentele che sono cominciate già la scorsa estate. Mainoo era in uscita e il Napoli era in pole position per accoglierlo in prestito, ma i Red Devils hanno preferito tenerlo in squadra anche se non lo hanno mai utilizzato come titolare in questa stagione. La situazione si è fatta sempre più incandescente, a discapito del giocatore che ad appena 20 anni si trova al centro di un caso mediatico molto più grande di lui.

La maglia provocatoria sfoggiata dal fratello di Mainoo a Old Trafford

Il fratello di Mainoo provoca lo United

Nel corso di questa stagione Amorim è stato criticato per la gestione del giovane centrocampista dai tifosi ma anche dalle leggende del Manchester United che non si spiegano perché sia rilegato sempre in panchina come seconda scelta. L'allenatore pensa che Mainoo non abbia sfruttato bene lo spazio concesso e nel frattempo si è innescata una guerra silenziosa tra il giocatore e la società che non ha intenzione di cederlo. L'ultima mossa è stata quella di suo fratello che si è presentato a Old Trafford con la maglia che riporta la scritta "Free Kobbie Mainoo", un appello diretto a tutto il club che lo terrebbe "prigioniero".

Jordan Mainoo-Hames, ex modello e protagonista di Love Island (programma popolarissimo in Inghilterra), non è passato inosservato e il suo messaggio è stato condiviso da tantissimi tifosi su tutti i social. Ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram diventando virale e ha contribuito ad alimentare un dibattito già molto acceso: il ventenne non ha mai giocato titolare in Premier League e gli vengono concessi solo spezzoni di partite, con un minutaggio scarsissimo per il suo talento che deve essere ancora coltivato.

Mainoo non ha mai giocato come titolare in questa Premier League

Il Napoli alla finestra per gennaio

Per i Red Devils il suo è un talento da coltivare, ma Amorim non gli concede la stessa fiducia che in passato gli era stata data da ten Hag. Già la scorsa estate Mainoo era stato al centro di discussioni di mercato e oggi ancora di più questo tema diventa bollente. Su di lui ci sono tantissime squadre in tutta Europa, a cominciare dal Napoli che qualche mese fa aveva proposto un prestito per il centrocampista: l'affare non si era concluso, ma dopo l'ultima provocazione di suo fratello qualcosa potrebbe smuoversi per gennaio. Mainoo ha bisogno di spazio e continuità per potersi affermare e al Manchester United non ci sono assolutamente i presupposti per ritagliarsi un ruolo da protagonista.