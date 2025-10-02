Calcio
Il Foggia rischia una trasferta da incubo a Bergamo tra voli cancellati e sciopero treni: cos’è successo

Il Foggia si prepara ad affrontare la trasferta di Bergamo per affrontare l’Atalanta U23 in Serie C. Un viaggio che rischia di trasformarsi in un incubo a livello logistico anche per via dello sciopero generale dei treni.
A cura di Fabrizio Rinelli
La trasferta più lunga della stagione tra mille disagi. Il Foggia di Delio Rossi si prepara ad affrontare l'Atalanta U23 tra mille difficoltà, soprattutto logistiche. I pugliesi, che al momento sono al quindicesimo posto con 6 punti nel campionato di Serie C girone C, arrivano a questa sfida dopo l'ultima sconfitta contro il Picerno. L'ex allenatore della Lazio, che dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati come ad esempio Davide Petermann e il difensore Rizzo, senza dimenticare gli acciaccati D'Amico, Valietti e Morelli, dovrà fare i conti anche con una trasferta che si prospetta più difficoltosa del dovuto.

Oltre alla lunga distanza da raggiungere per arrivare a Bergamo, precisamente a Caravaggio, per affrontare la squadra B della Dea allenata da Bocchetti, il Foggia ha dovuto fare i conti con defezioni logistiche che rischiano di creare un caos totale. La compagnia aerea Lumiwings, ha cancellato tutti i suoi voli a causa di alcuni problemi, e tra questi anche quello per Bergamo, che avrebbe portato i Satanelli in Lombardia. A questo punto il club rossonero si è attivato per una trasferta in treno che però visto lo sciopero generale indetto dalle 21:00 di oggi, giovedì 2 ottobre, alle 21:00 di domani, venerdì e ottobre, potrebbe creare grossi problemi.

Inizialmente si pensava che la partita potesse essere rimandata proprio a causa dello sciopero generale per la fine del genocidio a Gaza che si terrà in questi due giorni che si prospettano infuocati dal punto di vista dei trasporti in Italia. L'ipotesi slittamento di 48 ore però è scongiurata, non c'è stata infatti alcuna richiesta da parte della società alla Lega. E così si viaggerà in treno. La squadra partirà da Foggia domani alle 17:30 per arrivare poi alle 23:30 a Milano. A quel punto poi un pullman trasporterà i giocatori a Bergamo dove alloggeranno.

Cataldi lancia una borraccia verso Kone: cos'è successo al triplice fischio del derby Lazio-Roma

Al momento quello prenotato dal Foggia è uno dei treni garantiti da Trenitalia nonostante lo sciopero, ma il rischio è dietro l'angolo specie in giornate così caotiche e ricche di disagio. La terza ipotesi, che sicuramente sia la squadra che lo staff vorranno evitare, resta quella del viaggio in pullman. Un percorso sicuramente più stancante per la squadra e per i giocatori chiamati poi a scendere in campo sabato alle ore 14:30 per affrontare un'Atalanta che si presenta a questa partita dopo quattro ko consecutivi.

