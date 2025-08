Il figlio di Sven Ulreich è morto. Il portiere: “Annunciamo che nostro figlio Len non c’è più”

Una tristissima notizia arriva dalla Germania, dove il portiere del Bayern Monaco Sven Ulreich con un post pubblicato sui social network ha annunciato la scomparsa del figlio Len, venuto a mancare poche settimane fa a causa di una grave malattia. Ulreich ha reso nota la triste notizia chiedendo agli utenti non porre domande e di rispettare la privacy della sua famiglia in un momento così difficile.

"Il supporto ricevuto significa molto per noi"

Il messaggio con cui Ulreich ha annunciato la morte del figlio Len: "È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia. La decisione di rendere pubblica la nostra storia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia, per fare chiarezza per chi ci circonda e per il pubblico.

Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo. Un ringraziamento speciale alle nostre famiglie, ai nostri amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro enorme supporto negli ultimi mesi: significano molto per noi. Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi e rispettosi della nostra privacy. Vi preghiamo cortesemente di astenervi dal porre ulteriori domande o rilasciare dichiarazioni. Lisa e Sven".

Il post con cui Sven Ulreich annuncia la morte del figlio Lan.

La carriera di Ulreich con il Bayern Monaco

Sven Ulreich è lo storico secondo portiere del Bayern Monaco. Vice affidabile di Manuel Neuer. Dopo diverse stagioni con lo Stoccarda venne tesserato dai bavaresi nel 2015. 57 presenze in nove anni di Bundesliga, una sola annata disputata da titolare, quella 2017-2018 quando disputò 29 partite di campionato. In totale 94 presenze e la bellezza di 19 trofei vinti, otto volte campione di Germania, e soprattutto vincitore della Champions League 2020.