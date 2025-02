Il figlio di Recoba segna un gol spettacolare di tacco, istinto e tecnica degni del Chino: una magia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Jeremía Recoba, figlio di Álvaro Recoba, ha incantato tutti con uno splendido gol di tacco durante il Clasico uruguaiano contro il Peñarol al Gran Parque Central di Montevideo. Il figlio d'arte ha messo la firma sua una delle partite più sentite del calcio uruguagio e l'ha fatto con una vera e propria prodezza per la gioia dei tifosi del Nacional.

In occasione di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, Recoba Jr era appostato sul primo palo e ha colpito con il tacco mandando la palla oltre la linea della porta avversaria: il portiere del Peñarol, l'esperto Martín Campaña, ha provato a respingere la deviazione ma non ha potuto far altro che accompagnare il pallone in rete.

Il figlio di Recoba incanta con un gol favoloso di tacco al Peñarol

Jeremía Recoba ha realizzato un gol spettacolare in occasione del Clasico del torneo Apertura. Da un calcio d'angolo di Luciano Boggio, il figlio del Chino ha segnato con un colpo di tacco favoloso il gol del pareggio del Bolso contro il Peñarol. Grande gioia al Gran Parque Central con il calciatore che indicava la sua famiglia seduta in tribuna. Il Peñarol era passato in vantaggio pochi minuti prima grazie a un'azione a Maxi Silvera.

La partita del figlio d'arte è stata buona nel complesso, visto che si era creato altre situazioni per essere pericoloso, ma il gol è stato una vera e propria perla in un match importantissimo. Difficilmente scorderà questo giorno il Chino Jr.

Il primo tempo è stato piuttosto monotono e i momenti più incalzanti sono stati quelli in cui c'è stato un lancio di oggetti dagli spalti. Nella ripresa le cose sono andate meglio ma, dopo il pareggio di Recoba, le squadre hanno pensato più a difendersi e i portieri sono rimasti inoperosi fino alla fine della partita. Nel Clasico uruguagio c'è stato anche l'esordio di una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l'attaccante cileno Eduardo Vargas che indossò la maglia del Napoli e ora è stato acquistato dal Nacional.

Con questo risultato il Nacional ha esteso la sua serie di imbattibilità contro il Peñarol a nove partite e ha mantenuto un vantaggio di tre punti in cima alla classifica dopo due turni di campionato.