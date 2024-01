Il figlio di Michael Owen a 17 anni è clinicamente cieco: “Prego ogni notte che trovino una cura” Michael Owen ha raccontato la malattia incurabile del figlio 17enne, James, affetto dalla sindrome di Stargardt: “Andiamo a letto ogni notte pregando che ci sia qualcosa per curarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Michael Owen è stato ospite di Good Morning Britain con il figlio James per parlare della sua rara e incurabile malattia.

Michael Owen, ex attaccante inglese e Pallone d'Oro nel 20o1 e oggi apprezzato opinionista tv, sta vivendo un momento particolare della sua vita. Pochi giorni fa aveva raccontato in un'intervista al Daily Mail la storia del figlio James di 17 anni, che è affetto dalla sindrome di Stargardt ed è stato definito "clinicamente cieco".

Si tratta di una malattia della retina che si manifesta solitamente entro le prime due decadi di vita e porta a grave ipovisione. A James è stata diagnosticata ll'età di otto anni, costringendolo a rinunciare al suo sogno di diventare un calciatore professionista poiché la sua vista è peggiorata progressivamente durante l'adolescenza e ora la situazione è sempre più complicata.

Owen al programma tv ‘Good Morning Britain' ha confessato di andare "a letto ogni notte pregando che venga trovata una cura" per la malattia genetica di suo figlio.

L'ex calciatore ha dichiarato: "Suppongo che come genitore, io e mia moglie probabilmente ci siamo sentiti molto peggio di James, il che suona davvero brutto da dire. Vuoi portargli via tutto il dolore, ti dispiace per lui ogni volta che va in ospedale e prende nuove gocce che gli fanno pizzicare gli occhi e piange tutto il giorno. È stato molto difficile per noi quando abbiamo scoperto che questa era una malattia incurabile al momento. Viviamo nell'epoca delle cellule staminali e andiamo a letto ogni notte pregando che ci sia qualcosa per curarlo, ma al momento è una condizione che regredisce nel tempo".

Owen ha continuato raccontando come si cerca sempre di guardare agli aspetti positivi e spiega come suo figlio non abbia mai conosciuto nulla di diverso: "Per il mondo è solo una novità, ma noi la viviamo da molto tempo. Cerchiamo solo di guardare gli aspetti positivi. Faccio il tassista per tutta la vita e ne sono felice. Ci tiene vicini."

James Owen ora gioca per una squadra di calcio non vedente e ha detto che è stato un "sollievo" trovare altre persone come lui con cui giocare: nel frattempo si sta per preparando per festeggiare il suo 18esimo compleanno il 6 febbraio.

Michael e James Owen hanno annunciato l'uscita di un documentario intitolato "Football is for Everyone", che sarà presentato in anteprima il 30 gennaio su TNT Sports i e approfondirà il mondo della perdita della vista e dello sport: sperano di aumentare la consapevolezza sulla malattia di Stargardt e su altre patologie oculari attraverso questo lavoro, che offre uno sguardo intimo e stimolante sulla nazionale inglese di futsal per ipovedenti mentre si prepara per i Giochi Mondiali IBSA del 2023.