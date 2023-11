Il figlio di Italiano scambiato per un tifoso della Juve al Franchi: caos sulla tribuna viola Il figlio di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è stato aggredito verbalmente nella tribuna d’onore del Franchi dopo essere stato scambiato per un tifoso bianconero. Era lì solo per difendere due ragazze tifose bianconere.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Fiorentina non riesce a battere la Juventus e recuperare l'iniziale vantaggio di Miretti al Franchi. La squadra di Allegri ha difeso nella propria metà campo per gran parte del secondo tempo concedendo pochissimo alla squadra viola. Una sconfitta che ha sicuramente innervosito il popolo viola, vista la nota rivalità tra le due tifoseria, che ha sfogato la propria frustrazione su Vlahovic a fine partita con insulti di ogni genere. Oltre al caos con il giocatore, Repubblica racconta anche di un particolare diverbio avvenuto sulle tribune del Franchi.

Al triplice fischio che ha consegnato alla Juventus tre punti fondamentali per la sua corsa nelle zone alte della classifica, pare infatti che in tribuna d'onore sia successo un battibecco che abbia coinvolto Christian Italiano, figlio del tecnico viola, allo stadio insieme a sua madre e alla sorella. Il giovane ha provato a sedare una situazione di tensione e così a un certo punto è stato scambiato per un tifoso bianconero. Un episodio che si è poi fortunatamente concluso in pochissimi minuti.

Italiano durante la sfida persa dalla sua Fiorentina contro la Juventus.

Il figlio del tecnico della viola Italiano è stato aggredito verbalmente da alcuni tifosi della Fiorentina che l’hanno scambiato per uno juventino col rischio di un contatto fisico. La situazione è poi tornata alla normalità. Da quanto ricostruito – oltre a Repubblica anche da Firenzeviola.it – il ragazzo stava difendendo due ragazze tifose juventine da alcuni insulti a fine gara. Poi a sua volta il giovane è stato aggredito verbalmente dopo essere intervenuto per placare quel clima di tensione che si stava andando a creare. Per poco non si è arrivati al contatto fisico.

Secondo quanto ricostruito sono seguiti insulti e minacce prima che la situazione tornasse all'ordine nel giro di un paio di minuti. Un caos che fortunatamente non è andato oltre un battibecco ma che poteva avere conseguenze ben più grosse. Fiorentna-Juventus è stata resa in questi anni ancora più aspra come sfida specie dopo i trasferimenti discussi di top player viola come Chiesa e Vlahovic in bianconero ma anche dai continui attacchi del presidente Commisso alla dirigenza della Vecchia Signora.