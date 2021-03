Paulo Fonseca è stato durissimo al termine della gara persa 2-0 dalla sua Roma contro il Napoli in casa. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la partita e ha redarguito pesantemente la sua squadra: "Non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squadre – ha detto – Una squadra che nel primo tempo non ha mostrato coraggio". Fonseca ha poi proseguito: "Il primo tempo non siamo esistiti. Siamo tutti responsabili". L'allenatore giallorosso ha svestito i panni dell'allenatore sempre pacato e sereno anche dopo una sconfitta, e si è lasciato andare ad un durissimo sfogo nel post gara addossandosi anche le colpe:

"Magari sono io che non riesco a motivare la squadra – ha detto – Ma è anche vero che abbiamo preparato la partita in un giorno". Fonseca non si spiega il perché di questo tracollo della sua squadra con le grandi e ribadisce il concetto dell'atteggiamento in campo che secondo lui è fondamentale per affrontare un certo tipo di partite: "Per me è una questione di mentalità perché nel primo tempo ho visto una squadra senza voglia di giocare".

L'allenatore della Roma è stato soddisfatto solo in parte della prestazione della sua squadra: "Quando abbiamo palla facciamo difficoltà – ha sottolineato – Nel secondo tempo però abbiamo dato dimostrazione di saper giocare, ma non possiamo entrare in campo nel primo tempo con questo atteggiamento".

Ciò che ha fatto maggiormente infuriare Fonseca è stata proprio la mancanza di coraggio di una squadra che nel primo tempo ha avuto maggiori problemi su una corsia in particolare: "Il principale problema del primo tempo è stato quello di aver lasciato il corridoio destro agli avversari senza pressioni – ha evidenziato – Ma è stata una partita senza grandi opportunità ed è mancata principalmente l'aggressività nel corridoio".