Roy Carroll, ex portiere del Manchester United ha raccontato il suo dramma personale, la sua dipendenza dall'alcool e i momenti di massima depressione che lo hanno colpito. Il portiere 43enne ha detto che tutto è iniziato nel 2006, quando, allora al servizio del West Ham, è stato lasciato fuori dal campo per molti mesi a causa di un infortunio alla schiena.

Per Carroll fu un colpo tremendo: "Non avevo mai subito un infortunio così lungo prima e, a poco a poco, ho iniziato ad entrare in un buco sempre più profondo. Non ero mentalmente preparato per questo. Mi sono chiuso in una stanza buia, bevendo pesantemente e sempre di più. Non ho ricevuto né cercato alcun aiuto dall'estero. Nessuno sapeva cosa mi stesse succedendo perché non ne ho mai parlato"

Alcool, depressione, solitudine. Per l'ex portiere il periodo più difficile della propria vita: "Stavo cercando di sbarazzarmi della depressione ma l'ho fatto nel modo peggiore: ho iniziato a bere, ma per dimenticare servono molti, troppi drink. Ovviamente, non ha funzionato. Il mio problema maggiore era che non vedevo che c'era qualcosa di sbagliato in me. Devo dire grazie ai miei amici, a mia moglie, al mio agente. Se ho iniziato a disintossicarmi lo devo a loro"

Tuttavia, per Carroll cinque anni dopo il dramma è ricominciato. Nessun infortunio in questo caso, solo l'assenza di un contratto, per nove mesi e il ritorno della depressione: "Ho avuto molto tempo libero, ho bevuto come un matto. Se non mi fossi fermato, non sarei qui oggi. Mi sento come se il mio corpo non sarebbe stato in grado di sopportarlo. Non sono mai arrivato al punto di volermi uccidere. Sono stato molto fortunato a non essermi spinto oltre".

Adesso, però, il peggio sembra essere alle spalle. Dal 2011 non beve più e racconta il suo dramma per avvertire tutti di un problema serio, da non sottovalutare: "Potevo morire per il troppo bere, ma oggi non mi interessa più l'alcool: i primi quattro o cinque anni successivi sono stati molto difficili, ma ora non ne ho più bisogno. Sono 10 anni che non tocco più un goccio. Sono già abbastanza pazzo senza bere qualcosa"