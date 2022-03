Il dramma dell’ex PSG Bruno Rodriguez, gli hanno amputato una gamba: “Colpa della sua carriera” L’ex attaccante Bruno Rodriguez ha subito l’amputazione di una gamba. I tifosi del Paris Saint Germain hanno esposto uno striscione per lui: “Coraggio Bruno”.

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia giunge dalla Francia, dove l'UNFP (l'Union Nationale des Footballeurs Professionels) ha reso noto che l'ex calciatore del Paris Saint Germain Bruno Rodriguez ha subito l'amputazione di una gamba: "È stato uno degli attaccanti che hanno segnato il nostro calcio dai primi anni '90 al cuore degli anni 2000. L'UNFP trasmette forza e coraggio a Bruno Rodriguez, che ha dovuto, dopo gli effetti della sua carriera calcistica, rassegnarsi all'amputazione di una gamba a causa di sofferenze permanenti".

Tanta solidarietà verso questo ex attaccante da parte di tutto il mondo del calcio francese. Il Bastia, club con cui ha iniziato (è nato in Corsica), aveva pre-annunciato un importante intervento chirurgico per Bruno nei giorni scorsi. Mentre il Paris Saint Germain dopo la diffusione della notizia ha inviato un messaggio a Rodriguez su Twitter, e ha provato a fargli sentire supporto e vicinanza: "Il PSG vuole inviare un messaggio di sostegno al suo ex attaccante Bruno Rodriguez, alla sua famiglia e ai suoi cari in questo difficile calvario. Il Club vi dà tutta la sua forza e spera di potervi accogliere al più presto al Parc des Princes".

Dolori insopportabili hanno purtroppo prodotto l'amputazione di una gamba per Bruno Rodriguez, che è stato un calciatore di ottimo livelli. Classe 1972, l'attaccante francese ha vestito le maglie di quindici squadre differenti e in patria ha vestito anche le maglie di Monaco e Paris Saint Germain, che all'epoca non era la squadra ricca e vincente che è adesso. Si pentì della decisione di lasciare il PSG, come disse in un'intervista molti anni dopo. Ma cambiò vita tentando l'avventura in Premier League con il Bradford. Ha vissuto un'ottima annata con il Metz Rodriguez, che ha giocato anche in Spagna con il Rayo Vallecano. Ha chiuso la sua carriera a 33 anni nel 2006 con il Clermont. Durante la partita con il Bordeaux i tifosi del PSG hanno esposto uno striscione per l'ex attaccante e hanno scritto: "Coraggio Bruno".