Una notizia triste ha colpito il calcio italiano la scorsa notte: il giovane calciatore della Primavera della Lazio Daniel Guerini è morto in un incidente stradale nella serata di ieri nella Capitale. Il 19enne ha perso la vita dopo un terribile scontro sulla Palmiro Togliatti, in cui altri due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso ma non sono in pericolo di vita. Questo ragazzo classe 2002 era uno dei prospetti più interessanti della squadra biancoceleste e nella sua carriera aveva giocato anche con il Torino, oltre ad aver vestito la maglia delle nazionali Under 15 e Under 16.Un dolore terribile per l'intera comunità calcistica italiana.

Dopo la notizia drammatica sui social sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Guerini da tantissimi club, dai compagni di squadra della Primavera agli avversari fino ai calciatori della Lazio Thomas Strakosha, Mohamed Fares e i due nazionali Francesco Acerbi e Ciro Immobile. Una notizia che ha colpito il calcio nel profondo.

Il procuratore di Daniele Guerini era Luca Antonini e l'ex terzino di Milan e Genoa sul suo profilo Instagram lo ha ricordato con un messaggio molto emozionante poco dopo la tragica notizia della scomparsa del giovane calciatore: