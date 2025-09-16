Il discorso di Perin ad Azdic prima di entrare in Juve-Inter: aveva visto cosa sarebbe successo

Vasilije Adzic non dimenticherà mai Juventus-Inter. Chi l’avrebbe mai detto che il match-winner del derby d’Italia sarebbe stato proprio il ragazzo montenegrino? A credere fortemente in lui non è stato solo Igor Tudor, ma anche Mattia Perin, il secondo portiere bianconero che, prima del suo ingresso in campo, ha parlato a lungo con Adzic caricandolo a puntino.

Adzic caricato da Tudor e Perin in Juve-Inter

È quanto hanno svelato le telecamere di DAZN che, con la rubrica Bordocam, hanno mostrato alcuni dei retroscena della partita tra Juve e Inter. Quando mancava poco più di un quarto d’ora al termine e sul punteggio di 2-2, Tudor ha deciso di gettare nella mischia il centrocampista al posto di Koopmeiners. Dopo le indicazioni del mister, sono arrivate anche quelle di uno dei senatori dello spogliatoio bianconero, ovvero l’estremo difensore di riserva.

Il retroscena sul discorso del portiere

Perin ha spiegato ad Adzic cosa avrebbe dovuto provare a fare in campo, caricandolo: "Se ti trovi qui, al limite dell’area, puoi dribblare, ma lì no (indicando il centrocampo, temendo le ripartenze, ndr). Uno, due tocchi, gioca semplice e forte". Poi, battendogli la mano sul petto all’altezza del cuore, è arrivato l’incoraggiamento per il giovane compagno, affinché desse tutto in campo: "Qui devi essere forte: loro saranno forti, ma tu sei più forte. Devi sapere se sei pronto, solo tu lo sai".

Leggi anche Kolarov provocato da un tifoso dopo Juve-Inter ha una strana reazione dopo aver visto il telefono

Le cose non sono partite subito bene per Adzic, con la Juventus che poco dopo ha incassato la rete dello svantaggio. Lo stesso Tudor, a un certo punto, ha rimproverato in modo deciso il montenegrino chiedendogli di essere meno “molle” nei contrasti in mezzo al campo. Com’è andata a finire? Al minuto 91 Adzic ha riscritto la sua storia calcistica con una conclusione a sorpresa che ha sorpreso Sommer. 4-3 per la Juventus e vetrina per questo giovane talento che ora potrebbe trovare sempre maggiore spazio.