Il direttore sportivo del Lipsia allontanato per “mancanza di impegno”: c’è l’ombra del Bayern Dopo nove mesi il Lipsia licenzia il suo direttore sportivo per “mancanza di impegno”: a rompere il rapporto sono le strane voci sul Bayern Monaco.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Max Eberl al Lipsia è stata breve ma intensa: questo pomeriggio il club tedesco ha informato di aver sollevato dall'incarico il direttore sportivo dopo appena nove mesi dal suo arrivo, un'esperienza durata davvero poco e chiusa nel modo più strano.

Nel comunicato ufficiale del Lipsia sono spiegate tutte le motivazioni di questa decisione: "La mancanza di impegno nei confronti del club ci porta a prendere questa decisione, che è del tutto indipendente dal rimpasto della rosa e dai risultati sportivi. Il direttore sportivo Rouven Schröder assumerà la direzione sportiva. Ringraziamo Max per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio per il futuro".

Nessun problema quindi sul mercato e neanche divergenze con la società: il licenziamento di Eberl nulla ha a che fare con il suo operato che la scorsa estate è stato abbastanza soddisfacente. Il ds ha portato al Lipsia Openda, attaccante seguito da diversi grandi club in Europa, Benjamin Sesko che sta già facendo le fortune del suo club, e due giovani gioielli in prestito come Xavi Simons e Fabio Carvalho, presi rispettivamente da PSG e Liverpool.

Giocatori di tutto rispetto che fin qui hanno contribuito a portare la squadra al terzo posto, frutto delle quattro vittorie consecutive in campionato. Ma è stato proprio questo grande lavoro a far incrinare i rapporti con la società fino a portare alla rottura definitiva.

Come sottolineato nel comunicato la vera motivazione è "la mancanza di impegno nei confronti del club", una frase apparentemente di circostanza ma che nasconde una situazione ben precisa. E c'è l'ombra del Bayern Monaco: Eberl infatti non ha mai smentito le speculazioni sul possibile passaggio ai bavaresi e non ha ben chiarito la sua posizione alla dirigenza del Lipsia.

La mancanza di chiarezza ha portato il club ad allontanare il dirigente definitivamente: dopo appena nove mesi l'avventura si conclude e il momento sembra essere studiato a tavolino, visto che domani il Lipsia incontrerà proprio il Bayern Monaco in campionato.