Il difensore è sicuro del retropassaggio ma il portiere non c'è: l'autogol del Celtic è un pasticcio Il difensore Carter-Vickers è sicuro del retropassaggio ma il portiere Schmeichel è fuori dai pali: l'autogol del Celtic contro il Club Brugge è un vero pasticcio.

A cura di Vito Lamorte

Il difensore Carter-Vickers è sicuro del retropassaggio ma il portiere Schmeichel è fuori dai pali: la palla rotola all'indietro e finisce nella rete nell'incredulità di tutti i presenti al Celtic Park. L'autogol del Celtic contro il Club Brugge è un vero pasticcio.

La squadra scozzese stava facendo ripartire l'azione con una coraggiosa e qualitativa costruzione da dietro ma, ad un certo punto Kuhn è stato costretto ad indietreggiare dal pressing avversario ed è arrivato fino al limite della sua area di rigore: l'esterno offensivo ha ceduto la palla a Carter-Vickers, che, senza pensarci due volte, ha subito effettuato un passaggio verso il suo portiere ma non si era reso conto che Kasper Schmeichel era fuori dai pali dopo aver partecipato alla precedente costruzione. L'estremo difensore danese ha provato a recuperare la posizione ma non è riuscito a salvare la porta.

Un pasticcio che ha portato in svantaggio il Celtic poco dopo la metà della prima frazione di gioco.

Il Celtic è riuscito a pareggiare i conti con Daizen Maeda all'ora di gioco su assist di Alex Valle. Nella parte finale di gara Ferran Jutglà aveva trovato il gol per il Brugge ma il VAR ha annullato la marcatura e così la situazione è rimasta in parità.

Celtic e Brugge vogliono entrare nei playoff di Champions

Sia il Celtic che il Club Brugge vogliono evitare di uscire dopo la prima fase e stanno cercando di fare sempre punti per entrare nei playoff che la nuova formula della Champions League prevedono. Con questo pareggio gli scozzesi si sono portati a 8 punti mentre i belgi seguono a 7.

Nel prossimo turno il Celtic sarà di scena a Zagabria, in casa della Dinamo, mentre il Club Brugge ospiterà lo Sporting Clube de Portugal: partite in cui dovranno provare a fare punti per restare ancora in zona play-off ed evitare di essere risucchiati nella zona bassa della classifica generale.