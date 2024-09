video suggerito

Il debutto di Saud Abdualhamed è rivedibile e la Roma scopre il fanatismo dei tifosi arabi Saud Abdualhamed ha fatto il suo esordio con la Roma in Europa League. Il terzino arabo è entrato al posto di Celik accolto con un boato ma la sua prestazione è rivedibile. Sui social l’assalto dei tifosi sauditi che hanno esaltato il giocatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Saud Abdualhamed ha esordito con la Roma in Europa League entrando al minuto 71 della sfida contro l'Athletic Bilbao. Il terzino destro arabo ha sostituito l'infortunato Celik accolto da un boato dell'Olimpico che aspettava da tempo il suo debutto in maglia giallorossa. La prestazione mostrata da quando ha messo piede in campo è da rivedere. Il giocatore ha gamba anche se chiaramente dovrà abituarsi ancora agli automatismi di gioco di Juric e in generale al calcio europeo. Era arrivato durante il mercato estivo dall'Al-Hilal per 3 milioni di euro.

I vari commenti sui social tra tifosi della Roma e arabi.

Sui vari canali social della Roma è stato ovviamente messo in evidenza l'esordio di Saud con un paio di post che hanno riscosso un enorme successo soprattutto da parte di utenti sauditi. In tanti hanno esaltato il giocatore e il suo debutto nel calcio italiano. Migliaia e migliaia di commenti nei confronti del giocatore che però i sostenitori della Roma vogliono ancora rivedere. E proprio alcune risposte – poche – dei sostenitori giallorossi sui social hanno ricevuto l'immediata reazione di alcuni tifosi arabi che hanno difeso il giocatore dalle prime critiche ricevute.

I tifosi arabi difendono Abdualhamed dalle poche critiche ricevute

Gli utenti arabi che hanno lasciato commenti e messaggi di congratulazioni nei confronti di Saud hanno prontamente bacchettato coloro i quali hanno provato a criticare il giocatore per la prova offerta: "Ha giocato la finale della Coppa del Mondo per club con (AlHilal), quindi perché sei nervoso? – risponde un tifoso saudita -. La tua squadra è più piccola e più debole dell'Al Hilal, tu giochi in Europa League e noi giochiamo in Coppa del Mondo". Insomma, se l'ingresso in campo di Saud ha fatto impazzire gli arabi, non si può dire lo stesso dei tifosi della Roma. Il botta e risposta tra le parti è stato infatti immediato.

C'è da dire come alla vigilia dell'ultima sfida di campionato della Roma e anche di quella contro l'Athletic Bilbao in Europa League, in tanti avevano chiesto a Juric un parere sul giocatore. C'era molta curiosità attorno a questo terzino e lo dimostra il fatto che l'Olimpico al suo ingresso gli abbia riservato un'ovazione degna di un grande giocatore. Alcuni passaggi sbagliato di troppo però hanno fatto subito storcere il naso a qualche sostenitore giallorosso. Diversamente da quanto accaduto con gli arabi, entusiasti, che hanno letteralmente invaso i canali social della Roma.