Il ct del Messico colpito in testa a fine match con l’Honduras, non desiste dal gesto di totale fair-play Bruttissimo episodio alla fine di Honduras-Messico in cui al fischio finale la furia dei tifosi di casa si è scatenata contro il ct degli ospiti Javier Aguirre. Una lattina lo ha colpito ferendolo in testa, mentre si recava verso la panchina avversaria, per congratularsi della vittoria. La Concacaf ha aperto un’indagine sull’episodio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora un episodio di violenza e intemperanza sui campi da calcio internazionali. Questa volta è toccato a Honduras-Messico, vinta dai padroni di casa 2-0 ma che ha avuto un bruttissimo epilogo subito dopo il 90′. Il ct messicano, Jabier Aguirre, è stato colpito da una lattina mentre stava andando a complimentarsi con la panchina onduregna: ferito in testa, non è però venuto meno al suo gesto di fair-play, uscendo poi dal campo in un bagno di sangue.

La lattina ferisce Aguirre alla testa: lascia il campo sanguinando

Un bruttissimo episodio è avvenuto subito dopo il fischio finale di Honduras-Messico, match di andata dei quarti di finale di Concacaf Nations League finito 2-0 per i padroni di casa. Vittima della violenza gratuita dei tifosi di casa è stato il ct messicano Javier Aguirre, mentre stava andando a stringere la mano allo staff avversario. Il commissario tecnico è stato colpito in testa da un oggetto lanciato dagli spalti, una lattina aperta che lo ha preso in testa mentre stava tranquillamente camminando in campo. Il profondo taglio che lo ha fatto sanguinare abbondantemente, costringendolo a lasciare il terreno di gioco in una maschera di sangue, non gli ha impedito comunque di concludere il suo gesto di assoluto fair-play.

Aperta una indagine da parte della Concacaf sull'episodio

In conferenza stampa, lo stesso Aguirre ha minimizzato l'episodio cercando di ritornare sulla partita e sui motivi della sconfitta del Messico. "Il colpo in testa? Non commento, è il calcio: non è successo nulla". Parole che hanno provato a svelenire e a ridimensionare l'accaduto su cui però è piombata la scure disciplinare della Concacaf. Che ha deciso di aprire un'indagine ufficiale con tanto di nota diramata a fine gara: "La Concacaf condanna fermamente l'incidente e l'atto di violenza avvenuti dopo il fischio finale della partita di stasera della Nations League tra le nazionali maschili di Honduras e Messico, in cui l'allenatore messicano, Javier Aguirre, è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. La sicurezza dei giocatori e dei tifosi è una priorità per la Concacaf. Nel calcio non c’è posto per la violenza. L'incidente verrà ora deferito alla commissione disciplinare della Concacaf per la revisione e l'indagine".