Il Covid ha lasciato il segno su Messi: “Lo ha colpito parecchio, ha avuto la variante più dura” Leo Messi escluso dai convocati dall’Argentina ha risentito molto degli effetti del Covid. Il Ct Scaloni ha fatto il punto sulle sue condizioni, tutt’altro che buone.

A cura di Marco Beltrami

La nuova vita di Leo Messi al Psg non è iniziata proprio con il botto. I primi mesi della Pulce in Blues non sono stati esaltanti, come confermato dall'unico gol segnato in campionato, a cui vanno ad aggiungersi i 5 in Champions in 17 partite disputate. Come se non bastasse poi il 2022 del campione ex Barcellona è stato contraddistinto dalla positività al Covid, che sembra aver lasciato il segno. Il nome di Leo Messi infatti non è stato inserito dal commissario tecnico dell'Argentina tra i convocati per il doppio appuntamento contro Cile e Colombia.

Come mai Messi è stato escluso? A fare il punto della situazione è stato proprio il selezionatore che ha sorpreso tutti annunciando che sia lui sia, il suo collaboratore e grande gloria Aimar non saranno al seguito della squadra in Cile. Se il tecnico è positivo, il suo braccio destro è stato a contatto con un familiare positivo ed è in isolamento. A guidare i suoi ragazzi dunque saranno Samuel, Ayala vecchie conoscenze della Serie A e Placente. E Messi? Di comune accordo con la stella del Psg, lo staff tecnico dell'Albiceleste ha deciso di evitare al giocatore la doppia sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali (l'Argentina ha già conquistato il pass).

A quanto pare gli effetti della positività al Covid sono stati pesanti per il numero 10. Scaloni infatti ha dichiarato: "Ci piacerebbe che Messi fosse qui. Ho parlato con lui e mi ha detto che il Covid lo ha colpito parecchio. Ha avuto la variante più dura". A questo punto dunque meglio tenere a riposo Messi, in maniera tale che recuperi la condizione fisica migliore: "È importante che stia bene fisicamente e ho deciso che la cosa migliore era che non si presentasse in condizioni inferiori. È stato disoccupato per molto tempo e penso che la decisione sia stata quella giusta".

Leo Messi vuole comunque essere vicino ai suoi compagni. Oltre a farsi sentire con Scaloni e alcuni dei calciatori argentini, l'attaccante ha partecipato alla sua maniera alla diretta Instagram della conferenza stampa del CT sulla pagina ufficiale dell'AFA. Un suo commento "Saluti a tutti", ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi che non hanno perso tempo per replicare in massa al loro idolo e capitano, che sarà sostituito nei prossimi impegni dall'amico e compagno del Psg Di Maria.