Leo Messi è positivo al Covid: focolaio al PSG, altri tre giocatori contagiati Il nuovo anno comincia male per Leo Messi: il fuoriclasse argentino del PSG è risultato positivo al Covid. Durante le vacanze non aveva usato alcuna precauzione contro il virus, come testimoniano i video dei suoi balli in mezzo alla folla senza mascherina.

A cura di Paolo Fiorenza

Brutta notizia per Leo Messi e il PSG: il campione argentino è risultato positivo al Covid, assieme a tre compagni di squadra. La comunicazione è arrivata dal club francese tramite una nota: "I quattro giocatori positivi al Covid-19 sono Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Attualmente rispettano l'isolamento e sono soggetti all'apposito protocollo sanitario".

Assieme al 34enne di Rosario, sono dunque costretti a fermarsi per la quarantena di prammatica anche il terzo portiere Sergio Rico, il difensore Juan Bernat e il 19enne centrocampista Nathan Bitumazala. Il ritorno dalle vacanze natalizie si è rivelato foriero di contagi anche per il club parigino, così come sta avvenendo un po' ovunque. In Serie A i calciatori contagiati dal coronavirus sono oltre 40: del resto le scene postate da più di un giocatore su Instagram, a testimonianza dei propri festeggiamenti di fine anno, facevano intuire che i test molecolari avrebbero dato cattive notizie a qualcuno di loro.

Lo stesso Messi ci ha dato dentro con le danze in mezza alla folla, senza mascherina lui e chi gli stava intorno, in primis sua moglie Antonella. Il contagio, con queste premesse, è stato quasi inevitabile. Nel suo comunicato, il PSG dà conto anche delle condizioni dell'infortunato Neymar: "Continuerà le sue cure in Brasile fino al 9 gennaio con i membri dello staff medico del Paris Saint-Germain. Il suo ritorno agli allenamenti è ancora previsto tra circa 3 settimane". Non esattamente il modo migliore di cominciare il nuovo anno per la squadra di Pochettino, che comunque ha un vantaggio abissale in Ligue 1 a metà campionato: ben 13 punti sul Nizza secondo.