Il coro crudele dei tifosi del Manchester United per Ronaldo: “Non ci importa di te” L’addio di CR7 ai Red Devils è stato traumatico ma la maggioranza dei tifosi sembra aver già lasciato alle spalle la sua esperienza a Old Trafford. La canzone che gli hanno dedicato dice tutto.

La maggioranza dei tifosi del Manchester United ha già "dimenticato" Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo non c'è più. Il Manchester United ha già preso la sua strada, dove condurrà quella di CR7 (l'ipotesi più probabili è in Arabia Saudita che lo ricoprirà d'oro) lo si saprà con chiarezza nel mese di gennaio. A Old Trafford la maggioranza dei tifosi dei Red Devils hanno già scelto da che parte schierarsi.

Nonostante il rispetto per quanto fatto da CR7, prevale un sentimento di dissenso nei confronti del campione che ha dato lo strappo, per il modo in cui ha scelto di lasciare il club, per il lungo tormentone estivo all'insegna della voglia di andar via, per una permanenza ‘obtorto collo' scandita anche dalle polemiche con l'allenatore ten Hag, per quella intervista spacca-tutto rilasciata a Piers Morgan.

Il rapporto con ten Hag è stato il motivo dello strappo finale tra CR7 e il Manchester United.

La prima partita senza il cinque volte Pallone d'Oro era una sorta di test. Il club aveva dedicato all'ex calciatore poche note algide caratterizzate dai numeri. Le emozioni, invece, sono arrivate con i cori dei sostenitori che hanno salutato il controverso addio con cori eloquenti. A corredo del successo per 2-0 in Coppa di lega contro il Burnley c'è stato anche un canto speciale.

Su TikTok è stato pubblicato un video , con la didascalia "ciao ciao Ronaldo", che spiega bene qual è il senso della canzone dedicata a Cristiano Ronaldo. "Non mi importa di Ronny, a Ronny non importa di me. Tutto quello che mi interessa è MUFC". E poi c'è quel "bye bye" che mette la parola fine su tutto.

Il video è stato visto oltre 2,7 milioni di volte sulla piattaforma e fa parte di quella galassia di reazioni che hanno accompagnato l'avventura di CR7 ai Mondiali e la sua uscita con poca gloria dopo la sconfitta con il Marocco. era deluso, in lacrime e più ancora distrutto perché aveva immaginato una Coppa del tutto diversa.

Ci ha trovato solo veleno sul fondo. Ed è rimasto a lungo in silenzio dopo aver condiviso sui social un messaggio nel quale faceva riferimento – alla luce delle scelte del tecnico, Santos – alla responsabilità delle scelte fatte e alle conclusioni da trarre. Lo sfogo di Georgina, che aveva parlato di "tradimento", aveva lasciato trapelare quali fossero stato d'animo e pensieri di CR7. Poi c'è stato l'oblio.

Il coro dei tifosi dei Red Devils che salutano CR7 senza rimpianti.

In mezzo a tanto dissenso nei confronti del calciatore portoghese ci sono state anche voci dissonanti. C'è chi ha definito quel coro "una mancanza di rispetto", qualcosa di ingiusto nei confronti del "capocannoniere della scorsa stagione, di colui che ha vinto l'ultima Champions League". E un altro ancora ha aggiunto: "I tifosi dello United chiedevano chiarezza e che Ronaldo parlasse… lo ha fatto e i tifosi dello United si rivoltano contro di lui".