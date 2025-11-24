Il Como scavalca la Juventus in classifica: 5-1 al Torino, fischi per i granata

Il Como sbanca Torino e irrompe in zona Europa. La squadra di Fabregas si è imposta sul campo dei granata con il risultato di 5-1. Un successo pesantissimo che permette ai lariani di salire al sesto posto, scavalcando la Juventus. Sugli scudi Addai, autore di una doppietta, Ramon, che ha sfruttato alla perfezione un assist magistrale di Perrone, Nico Paz e Baturina. Inutile ai fini del risultato il gol su rigore di Vlasic nel finale del primo tempo. Si chiude in parità l'altro match di giornata: Sassuolo-Pisa 2-2.

Botta e risposta Addai-Vlasic nel finale del primo tempo

Il primo dei due posticipi del lunedì vedeva affrontarsi due squadre reduci da una buona striscia positiva. Il Como però ha dimostrato di avere una marcia in più, sfruttando anche le maggiori doti tecniche dei suoi giocatori. Dopo le schermaglie iniziali, la prima svolta del confronto è arrivata al 36′ quando un ispirato Rodriguez ha pescato Addai. E il classe 2005 olandese non ha perdonato da pochi passi.

Il Como dilaga nel secondo tempo

Una gioia durata poco, visto che l’autore dell’assist vincente questa volta l’ha combinata grossa: liscio in area e pallone colpito con il braccio. Rigore per i padroni di casa confermato dal VAR e pareggio firmato da Vlasic. Una situazione illusoria visto che, nel secondo tempo, il Como ha dilagato.

Il Como cala il poker con Nico Paz e vola in classifica

Prima si è ripetuto il copione del primo gol ospite, con Addai in rete servito da Rodriguez; poi è arrivato il delizioso cross morbido di Ramon a pescare Perrone per il tris. A meno di un quarto d’ora dal termine, gioia anche per Nico Paz in contropiede. Intervento del VAR a cancellare il fuorigioco per il definitivo 4-1. Nel finale gioia per Baturina e fischi per la squadra granata. La classifica ora parla chiaro, con il Como sesto a +1 sulla Juventus che attualmente è fuori dalla zona valida per l’Europa. Stop per il Torino, che resta a quota 14 punti alla pari della Cremonese.

Sassuolo-Pisa finisce 2-2

Gol ed emozioni nell’altra sfida della serata tra Sassuolo e Pisa. Due volte in vantaggio la squadra ospite, prima con NZola dopo 4’, con il pareggio lampo di Matic e poi con Meister. Nel pieno recupero però ecco il pareggio definitivo di Thortsvedt.