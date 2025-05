video suggerito

Il club licenzia l’allenatrice e lei denuncia il giro di scommesse: “Le giocatrici truccano le gare” Scandalo nel calcio colombiano femminile scosso dalla denuncia di Ynais Garcia, ex allenatrice dell’Atletico Junior che ha denunciato un giro di scommesse tra le sue giocatrici: “I risultati pessimi sono frutto di risultati truccati, esistono le prove”. Tutto è in mano agli inquirenti che hanno già aperto un’inchiesta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scandalo nel calcio femminile colombiano all'indomani della notizia del licenziamento in tronco di Yniaris Garcia, che era a capo della squadra femminile, da parte del club Atletico Junior di Barranquilla. L'allenatrice, che è stata anche la prima colombiana ad aver ottenuto la licenza UEFA come direttore tecnico, è stata allontanata per "risultati scadenti". La sua reazione però è stata immediata e durissima, con un messaggio via social su un giro di scommesse e partite truccate da parte di ben sette calciatrici. Denuncia già in mano agli inquirenti che hanno aperto una indagine sul caso.

L'annuncio della decisione di risolvere il proprio contratto con Yniaris Garcia è arrivata con un comunicato ufficiale nella giornata di mercoledì e poi ripubblicata sui social del club. Una nota in cui si sottolineava la necessità di un cambiamento "per risultati insufficienti" da parte della squadra e una soluzione arrivata da parte della società che ha "rescisso unilateralmente ogni rapporto".

La denuncia di Garcia: "Ho le prove che 7 giocatrici si vendono le partite"

Garcia non è rimasta a guardare e solo poche ore dopo la decisione dell'Atletico Junior, ha dichiarato sul proprio account Instagram che sette giocatori della squadra femminile, di cui non ha rivelato i nomi, avevano truccato i risultati. "La decisione di interrompere il rapporto di lavoro è stata comunicata al gruppo di giocatori" ha scritto l'allenatrice. "Una situazione che ha causato malcontento tra alcuni membri della squadra, il che ha portato all'acquisizione di prove indicanti che gli scarsi risultati in alcune partite giocate, sia nel campionato attuale che in quelli precedenti, erano il risultato di una condotta antisportiva da parte di un gruppo di sette giocatori, accusati di aver truccato i risultati".

García ha spiegato nel suo post che "esistono prove di quanto sopra, che sono nelle mani delle autorità competenti" che hanno già aperto una indagine sul presunto scandalo di scommesse e partite truccate. "Spero che i fatti vengano chiariti" perché i progressi compiuti per portare il calcio femminile al livello attuale non devono essere contaminati" ha concluso l'allenatrice nella sua denuncia che ha creato non poco scandalo in Colombia.

La situazione difficile dell'Atletico Junior: fatale l'ultima sconfitta 6-0

L'Atletico Junior femminile occupa attualmente l'undicesimo posto nella Women's League con soli 11 punti frutto di sole due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte in 13 partite giocate. L'ultima sconfitta, per 6-0 contro il Santa Fe, è stata la ragione della decisione da parte del club di rescindere subito il contratto con l'allenatrice, che aveva preso in mano le redini della squadra a metà della scorsa stagione.