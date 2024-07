Il clone di Messi diventa un fenomeno mondiale, somiglianza spaventosa: “Separati alla nascita” Youssef Messi è stato ribattezzato il “gemello perduto” di Leo Messi, tale è la somiglianza nelle movenze col campione argentino. Il ragazzo egiziano sembra un clone, i suoi video stanno facendo il giro del mondo totalizzando milioni di visualizzazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Lo conoscono tutti come Youssef Messi e vedendo i suoi video che stanno esplodendo sempre di più sui social, con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Twitter, non è difficile capirne il motivo. Questo calciatore egiziano ha una somiglianza spaventosa – nella sagoma e soprattutto nelle movenze, dal portare il pallone al concludere in porta – col Messi originale, l'otto volte Pallone d'Oro Leo. Ovviamente siamo su livelli planetari diversi, ma è innegabile che i gesti di questo clone di Messi ricordino in maniera impressionante quelli del campione del mondo argentino.

Youssef Messi in una foto tratta dal suo profilo Facebook

Lo stesso Youssef ha profili su TikTok, Instagram e Facebook, dove pubblica i video delle partitelle – perché di questo si tratta – in cui indossa una maglia del PSG con la scritta "Messi 30" e si esibisce in tutte le azioni più iconiche del 37enne calciatore dell'Inter Miami, accarezzando il pallone anche lui con l'amato mancino. Youssef Messi porta palla incollata al piede, accelera in mezzo agli avversari, li dribbla nello stretto, carica il tiro esattamente come siamo abituati a vedere fare a Leo.

Ovviamente lui ci marcia, sa di essersi inventato probabilmente un modo di raggiungere fama e – perché no – anche soldi, viste le visualizzazioni a milioni che i suoi video totalizzano: dunque ogni tocco, ogni mossa, anche quelle delle mani, perfino il modo di camminare apparentemente non partecipe a quanto accade sul campo quando non ha lui il pallone, sono tutti evidentemente studiati e perfezionati sempre più.

Se è vero che ognuno di noi ha almeno un sosia nel mondo – c'è chi dice addirittura sette – il buon Youssef sembra davvero essere quello di Leo Messi, anzi il suo "gemello perduto" o il "clone", come ha scritto qualcuno sui social commentando i video in questione. Qualcun altro ha detto che i due sono stati "separati alla nascita", mentre c'è anche chi parla di un "Messi con download interrotto al 20%", volendo comunque rimarcare le categorie di differenza astronomiche tra i due.