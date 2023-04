Il clamoroso errore del portiere dell’Albinoleffe: non può più toccare il pallone, si è distratto Nel secondo tempo della partita di Serie C tra Albinoleffe e Mantova, il portiere Andrea Pagno ha commesso un errore inspiegabile che ha permesso all’attaccante Mensah di realizzare un gol pesante.

A cura di Alessio Morra

Di gol particolari se ne vedono tanti in ogni campionato, gol magari figli di giocate impressionanti o di errori o disattenzioni clamorose. Ma quello che si è visto durante la partita tra Albinoleffe e Mantova è probabilmente un inedito assoluto. Un errore che sembra non avere nemmeno una spiegazione. L'attaccante Mensah ha approfittato di quella sciocchezza ed ha insaccato il gol più facile della sua carriera.

La partita tra l'Albinoleffe e il Mantova era una sfida chiave per la lotta per non retrocedere. A quattro turni dalla fine le due squadre hanno un minimo vantaggio sul Piacenza ultimo in classifica e in piena lotta per i playout. Il Mantova, guidato da Mandorlini, trova a inizio ripresa il gol del vantaggio con il rigore di De Francesco. Il vantaggio da fiducia ai virgiliani che al 63′ trovano il raddoppio in modo incredibile.

Il portiere dell'Albinoleffe Andrea Pagno deve effettuare un rinvio dal fondo, l'azione deve ripartire, forse ha l'idea di ripartire dal basso, come si usa oggi, e cerca anche l'ausilio di un compagno di squadra. Pagno tocca il pallone, un compagno gli passa davanti, forse il numero uno del club lombardo pensa che sarà lui a riprendere il pallone, intanto temporeggia, perché non può toccarlo nuovamente, questo dice il regolamento. Così Pagno prova a fare una finta. Il tentativo è pessimo e ha un esito disastroso, anzi è deflagrante. Perché l'attaccante Mensah capisce tutto, si fionda sul pallone e non può trovare l'opposizione del portiere.

L'attaccante è lestissimo, il difensore capisce il pericolo e cerca di contrapporsi, ma Mensah con un dribbling lo lascia sul posto, e con la porta spalancata non può sbagliare. Gol, ed è 2-0. Non ci sono irregolarità. Pagno si mette le mani sui capelli. Il Mantova festeggia il gol e poi anche il successo. Il 2-0 vale anche il sorpasso sull'Albinoleffe. Ora entrambe le squadre nelle ultime tre giornate proveranno la rimonta su Trento e Pro Vercelli, al momento le ultime a salvarsi senza i playout. Il Mantova è a tre punti dalla salvezza assoluta nel Girone A della Serie C, l'Albinoleffe a cinque.