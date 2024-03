Il City prende il 14enne talento del Philadelphia: è l’accordo più ricco nella storia della MLS Cavan Sullivan ha solo 14 anni ma è considerato il miglior giocatore al mondo tra i classe 2009. Il Manchester City sta chiudendo l’accordo più ricco della storia della MLS per assicurarsi il talento americano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cavan Sullivan ha solo 14 anni ma è considerato il miglior giocatore al mondo tra i classe 2009. Americano e di proprietà del Philadelphia Union, il talento a stelle e strisce è finito nel mirino di diversi club prestigiosi europei. Dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco, passando per PSG e Real Madrid per finire al Manchester City che pare sia riuscito a spuntarla su tutti. Secondo The Athletic ormai l'accordo tra i Citizens e il club statunitense è stato trovato ma sono stati messi prima dei paletti importanti per poi procedere alle firme.

Sullivan fa ancora parte del settore giovanile di Philadelphia e per questo motivo l'accordo stipulato è molto oneroso con tanto di bonus pesanti con una percentuale di vendita enorme. Prima di chiudere col City, Sullivan sta finalizzando un contratto interno della MLS con l'Union che lo manterrà negli Stati Uniti fino al suo trasferimento in Inghilterra. The Athletic riferisce che l'accordo stipulato sarà il più ricco nella storia della MLS. Sullivan potrà debuttare per la prima squadra dell'Union solo una volta che avrà firmato.

Termini, condizioni e cifre che ancora non sono note ma ciò che è certo è che l'Union ha concordato con il City che manderà Sullivan in Europa solo dopo i 18 anni e il debutto in MLS. Salta dunque il piano iniziale del City che per Sullivan aveva pensato subito a un trasferimento al Lommel SK, squadra belga di seconda divisione a 16 anni, prima di passare al City a 18 anni. Dopo discussioni tra tutte le parti, un nuovo accordo per la sua crescita è stato raggiunta affinché Sullivan rimanesse a Philadelphia.

Sullivan ha fatto il suo debutto professionale lo scorso fine settimana con la seconda squadra dell'Union, fornendo l'assist vincente dalla panchina nel campionato giovanile della MLS, ovvero la MLS Next Pro. Sullivan ha inoltre guidato gli Under 15 degli Stati Uniti alla vittoria del campionato CONCACAF U-15 del 2023 e si è guadagnato il Pallone d'Oro come miglior giocatore del torneo. Di recente è stato protagonista della GA Cup, un importante torneo giovanile con avversarie internazionali che si tiene negli Stati Uniti. A 13 anni, ha giocato per l'Union Under 15 che ha battuto Arsenal e Real Madrid nel cammino verso la finale. È stato nominato Miglior XI della GA Cup.