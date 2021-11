Il City infierisce sul Manchester United: un regalo di Cristiano Ronaldo per l’azione perfetta Continuano le celebrazioni del Manchester City per la vittoria sul Manchester United nel derby della scorsa settimana. I Citizens hanno postato un video relativo all’azione perfetta della squadra di Guardiola che ha portato al 2-0, in cui hanno toccato il pallone tutti i giocatori ospiti. E tutto è nato proprio da CR7.

A cura di Marco Beltrami

Entusiasmo alle stelle da una parte, scoramento dall'altra. Sono questi i due volti della Manchester calcistica dopo il trionfo calcistico del City in casa dello United nell'attesissimo derby andato in scena nello scorso fine settimana. Prova perfetta della squadra di Guardiola che si è imposta con il punteggio di 2-0 imponendo il proprio gioco all'Old Trafford (possesso palla del 68%), e concedendo uno solo tiro in porta agli avversari. Mentre in casa Red Devils ci s'interroga sul futuro di Solskjaer nuovamente nell'occhio del ciclone, i Citizens continuano a celebrare l'ultimo risultato.

Ampio risalto in particolare all'azione del secondo gol del Manchester City, che ha rasentato la perfezione. Se il vantaggio è arrivato grazie ad un autogol di Bailly, il raddoppio firmato da Bernardo Silva è stato una lezione di calcio. Una trama di gioco senza sbavature con la bellezza di 26 tocchi complessivi di fila, e con il coinvolgimento di tutti e 11 i giocatori ospiti in campo, fino all'assist di Cancelo per il connazionale che si è fatto trovare pronto sul secondo pallo approfittando, di un atteggiamento a dir poco morbido della difesa dello United. Una situazione che ha fatto infuriare De Gea, che ha rifilato anche un pugno al tunnel degli spogliatoi all'intervallo.

Come è nata questa azione collettiva del Manchester City? Guardando bene il video postato sul canale Twitter del club si può notare come tutto parta da un passaggio sballato di Cristiano Ronaldo. Subito dopo aver superato la metà campo infatti CR7 getta alle ortiche un pallone con un tentativo di assistenza orizzontale nel nulla, prima di lamentarsi per il mancato accompagnamento dell'azione da parte degli altri Red Devils (Ronaldo molto nervoso ha poi anche rischiato il rosso per una brutta entrata su De Bruyne). È stato dunque l'ex Juventus dunque a dare il la al quasi infinito palleggio del City conclusosi con il gol del 2-0.

Una situazione che ovviamente gli è costata gli sfottò dei tifosi della squadra di Guardiola. C'è stato anche chi ci ha scherzato su postando un fotomontaggio di Ronaldo con la maglia del Manchester City. In un commento infatti si legge: "Oora vuole assolutamente venire dalla parte giusta di Manchester. Divertente come i tifosi dello United ci hanno preso in giro all'inizio della stagione. oh quanto è adorabile il karma". Il tutto anche per ricordare come CR7 nella scorsa estate sia stato ad un passo dal trasferirsi ai Citizens, prima del ritorno allo United.