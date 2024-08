video suggerito

Il Chelsea di Maresca vince in Conference League ma l’errore di Guiu a porta vuota è clamoroso Il successo per 2-0 del Chelsea sul Servette in Conference League ha esaltato i tifosi soddisfatti della squadra di Maresca. Ma un episodio in particolare ha caratterizzato la partita: l’incredibile errore del neo acquisto Marc Guiu che ha fallito un gol a porta vuota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Chelsea vince a Stamford Bridge in Conference League contro il Servette, 2-0 brindando al successo europeo per la squadra di Maresca che è riuscita ad avere la meglio sugli svizzeri nella ripresa. Tifosi soddisfatti ma rimasti increduli quando, poco dopo il primo gol, l'attaccante Marc Guiu ha sbagliato un incredibile gol a porta vuota.

L'errore incredibile di Guiu a porta vuota in Conference League

Proprio quando il Chelsea riesce a rompere gli equilibri e a portarsi in vantaggio sul Servette al 50′ grazie alla prima rete realizzata da Nkunku su rigore, il neo acquisto dal Barça, Marc Guiu è stato il triste protagonista di una topica imperdonabile: a porta vuota, dopo aver recuperato una palla vacante in area avversaria ha tirato a colpo sicuro ma addosso al portiere Frick che ha così evitato la seconda capitolazione in pochi secondi. Uno sbaglio che ha ammutolito Stamford Bridge, prima del definitivo 2-0 di Nadueke.

Le scelte di Maresca per il nuovo Chelsea, in campo anche Guiu

Enzo Maresca ha apportato diversi cambiamenti nel suo Chelsea mettendo mano alla rosa e riducendola drasticamente. Il tecnico italiano ha anche inserito diversi giocatori nuovi alla sua squadra per la gara di andata dei play-off contro il Servette, facendoli debuttare in Europa. Tosin Adarabioyo e Filip Jorgensen hanno giocato le loro prime partite per i Blues, mentre Kiernan Dewsbury-Hall, Pedro Neto, Renato Veiga e Marc Guiu hanno fatto il loro debutto a pieno titolo.

Marc Guiu, arrivato ai Blues dal Barcellona quest'estate, era sceso in campo già nella partita inaugurale della Premier League contro il Manchester City, subentrando nel secondo tempo, ma giovedì sera Maresca ha deciso di concedergli più minuti.

La reazione incredula dei tifosi sui social per l'errore di Guiu

Un errore enorme che è diventato immediatamente virale scatenando l'ilarità dei propri tifosi e degli appassionati di calcio. "Marc Guiu ha commesso il peggior errore che abbia mai visto", ha ironizzato un utente mentre altri hanno evidenziato il fallimento di fronte "all'occasione più facile nella storia del calcio". Tributi e applausi anche per il portiere del Servette, che è riuscito nell'impresa: "Osservatelo attentamente, mentre Guiu si deve vergognare, una menzione speciale va al portiere del Servette per non essersi arreso"