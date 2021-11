Il cartello “6-1” rievoca la debacle della Roma in Norvegia: lo sfottò dei tifosi del Bodo/Glimt Tifosi del Bodo/Glimt al centro dell’attenzione allo stadio Olimpico. Nel settore occupato dai tifosi ospiti, per la maggior parte colorato di giallo, è apparso un cartello con la scritta” 6-1″, un chiaro riferimento a quanto accaduto nella gara d’andata contro la Roma. Una serata memorabile per il club scandinavo che rimarrà nella storia.

Una nottata che nemmeno nei sogni più rosei di ogni tifoso di questo club che ha sede nella città di Bodo, 52.560 abitanti in base ai dati del primo gennaio 2021, sarebbe stata portata avanti nello stesso modo. I ragazzi allenati da Kjetil Knutsen hanno fatto vivere una serata probabilmente irripetibile ai loro tifosi e per tutta risposta i fan del Bodo/Glimt si sono presentati in 2000 nella Capitale. Un vero e proprio attestato di stima e un ringraziamento per quanto la società sta facendo a livello continentale.

Il match contro la Roma giocato lo scorso 21 ottobre 2021 rimarrà nella storia del club scandinavo e, per motivi opposti, anche di quello giallorosso.

