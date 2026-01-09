Il capitano della Nigeria ferma il boicottaggio della Coppa d’Africa: pagherà i bonus arretrati

La minaccia della Nigeria era concreta e il rischio di compromettere la Coppa d'Africa era altissimo: i giocatori erano pronti a boicottare il torneo a causa di alcuni bonus promessi dal governo ma mai pagati, terreno fertile dove far crescere malcontento e rabbia nel bel mezzo della competizione più importante. Tutta la squadra ha disertato l'allenamento dello scorso mercoledì ed erano pronti a fare lo stesso per la partita dei quarti di finale di sabato contro l'Algeria, anche a front e delle promesse della federazione di saldare tutti i debiti. Soltanto l'intervento del capitano Wilfred Ndidi è servito a far cambiare idea e a salvaguardare il cammino nel torneo che potrebbe portare alla vittoria della coppa.

Secondo quanto riportato dal giornalista della BBC Olúwashínà Okeleji, che segue da vicino le vicende delle "Super Aquile", il centrocampista del Besiktas pagherà di tasca propria i bonus promessi per evitare che la situazione degeneri: sarà lui a saldare le indennità pattuite con il governo qualora non dovessero arrivare i soldi che secondo il Ministro delle Finanze Doris Uzoka-Anite sarebbero già stati inviati.

Evitato il boicottaggio della Nigeria

Il rischio era quello di compromettere il cammino della nazionale, arrivata ai quarti di finale della Coppa d'Africa e con molte chance di proseguire la strada verso la finale. Sabato la Nigeria affronterà l'Algeria e se la squadra scenderà in campo sarà solo merito di Ndidi: il capitano si è offerto di pagare i bonus mancanti ai compagni di squadra di tasca propria, un metodo drastico ma l'unico possibile per salvare una situazione ormai compromessa.

Ha contribuito ad annullare ogni problema extra-campo consentendo a tutti di focalizzarsi solo sulla partita: "Ho insistito con la squadra affinché si allenasse e giocasse contro l'Algeria. Lo faccio fin dalla seconda partita. Ho promesso allo staff e ai giocatori che avrei pagato personalmente i bonus se le autorità non lo avessero fatto entro sabato. Non voglio che questi bonus non pagati interrompano i nostri preparativi". Il governo ha dichiarato che i bonus saranno versati entro oggi, ma in ogni caso il capitano ha provveduto personalmente per evitare il boicottaggio.