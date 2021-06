In occasione della partita tra la Germania e l'Ungheria di mercoledì 23 giugno il sindaco di Monaco di Baviera, che ospiterà l'incontro, aveva richiesto di illuminare l'Allianz Arena, uno degli undici impianti che ospitano gli Europei, con i colori della bandiera arcobaleno. Dieter Reiter voleva protestare contro una legge che vieta in Ungheria, tra i minori, la diffusione di qualsiasi contenuto che promuova l'omosessualità o il cambio di genere. La casa del Bayern era stata già illuminata nei giorni scorsi con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della lotta contro l'omofobia.

Ma la Uefa ha detto no, lo stadio di Monaco di Baviera non potrà essere illuminato con i colori arcobaleno. E l'organo che governa il calcio europeo con un comunicato ha spiegando il no: "La Uefa vuole ricordare che è un'organizzazione politicamente e religiosamente neutrale. Dato il contesto politico di questa specifica richiesta – un messaggio che ha come obiettivo una decisione presa dal parlamento nazionale ungherese – la Uefa deve declinare questa richiesta".

I post del Barcellona, di Griezmann e della Juventus

La decisione della Uefa ha creato notevoli polemiche e sui social in tanti hanno chiesto e chiedono che in occasione di Germania-Ungheria l'Allianz si illumini con la bandiera arcobaleno. Tantissime società hanno sostenuto la proposta del sindaco di Monaco sui social. A iniziare dal Barcellona che su Twitter ha postato un'immagine della bandiera arcobaleno con il logo del club e ha scritto: "Pride and Rispect" e cioè "Orgoglio e rispetto". E a ruota è arrivato il comunicato di FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori:

Alla protesta si è unita anche la federcalcio norvegese che su Twitter ha scritto: "Possiamo combattere la discriminazione solo se restiamo uniti come squadra", ma anche lo Schalke 04 e pure Antoine Griezmann che ha postato un'immagine dell'Allianz Arena in versione arcobaleno.

Mentre il Bayern Monaco per bocca del suo presidente ha ribadito la voglia di cambiare colore. Nel tardo pomeriggio è arrivato, poi, anche il tweet della Juventus che ha posto l'immagine del logo modificato e a corredo ha scritto: "Tutti quanti amano il calcio".