Il calciatore urina a bordo campo e gli avversari avvertono l'arbitro: insolita espulsione in Perú Sebastián Muñoz, calciatore dell'Atlético Awajun, urina nei pressi della bandierina del calcio d'angolo e gli avversari avvertono l'arbitro: l'insolita espulsione nel corso della partita di Copa Perú.

A cura di Vito Lamorte

Sebastián Muñoz è stato espulso in una partita della Copa Perù contro il Cantorcillo FC per aver urinato a bordo campo durante un'interruzione di gioco: l'arbitro non lo aveva visto perché c'era un calciatore a terra per infortunio ma gli avversari hanno avvertito il direttore di gara che ha estratto il cartellino rosso.

Il numero 10 dell'Atlético Awajun era molto tranquillo perché pensava di riuscire a fare tutto senza essere disturbato ma una volta che i calciatori del Cantorcillo hanno avvertito l'arbitro il suo piano è saltato e si è visto sventolare in faccia la massima sanzione.

Il calciatore urina a bordo campo, gli avversari avvertono l'arbitro: espulso

Al 71′ il gioco era fermo perché il portiere del Cantorcillo, Lucho Ruiz, stava ricevendo le cure dello staff medico: un altro giocatore del club padrone di casa ha avvertito l'arbitro che Sebastián Muñoz, numero 10 dell'Atlético Awajùn pronto a battere un calcio d'angolo, stava urinando nei pressi della bandierina. Il direttore di gara, che non si era accorto di nulla, si avvicina al calciatore e gli mostra il cartellino rosso diretto.

Da regolamento, nessun calciatore può tenere un comportamento del genere sul terreno di gioco e spazi attigui come il bordo campo. I media peruviani l'hanno ribattezzata come "l'espulsione più bizzarra del mese" ma, probabilmente, si potrebbe anche alzare un po' il tiro perché si tratta di un episodio davvero sorprendente.

Per coloro che non masticano molto il calcio sudamericano, la Copa Perù, conosciuta anche come Fase Nazionale, è la terza divisione del campionato peruviano di calcio, nonché la massima serie dilettantistica a livello nazionale del paese dell'America Latina: a questo torneo partecipano le squadre meglio classificate nelle leghe dipartimentali.

In Europa i campionati sono ripresi da poco e pian piano la macchina si sta rimettendo in moto mentre dall'altra parte del mondo si gioca in maniera normale e in Perù si è verificato uno dei momenti più insoliti per il calcio sudamericano e internazionale.