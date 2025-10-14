Calcio
Il Brasile subisce una rimonta catastrofica contro il Giappone: non era mai successo prima

Ancelotti è senza parole dopo la sconfitta del Brasile contro il Giappone: in vantaggio di 2 gol all’intervallo ha subito una rimonta clamorosa nel secondo tempo.
A cura di Ada Cotugno
La vita di Carlo Ancelotti come commissario tecnico del Brasile non procede serena e anche se ha ottenuto già la qualificazione ai prossimi Mondiali gli esperimenti portati avanti fino a questo momento hanno portato a un risvolto preoccupante. I verdeoro sono stati battuti in amichevole dal Giappone che ha rimontato il risultato nel secondo tempo, dopo essere finito sotto di 2-0: la ripresa è stata un blackout totale per i brasiliani che in 19 minuti hanno distrutto tutto quello che avevano creato lasciando spazio a riflessioni molto amare e anche alla preoccupazione dei calciatori che non guardano con molta fiducia al 2026. Per i nipponici è il primo successo nella storia contro il Brasile ed è arrivato nel modo più rocambolesco possibile, con un 3-2 a opera di Minamino, Nakamura e Ueda.

La rimonta del Giappone, piega il Brasile nella ripresa

Era una partita di semplice gestione ma si è trasformata in un incubo per la squadra guidata da Ancelotti: si trovata avanti di 2-0 all'intervallo, ma in meno di 20 minuti ha subito tre gol dal Giappone che ha vinto l'amichevole giocata a Tokyo e ha costruito nuove certezze. La Seleçao invece ha distrutto tutto quello che aveva creato fino a oggi e in Brasile monta la polemica sul futuro della nazionale e anche sull'allenatore che fin qui non è stato sempre perfetto. L'ex Real Madrid ha approfittato dell'amichevole per testare il suo gruppo e fare diverse rotazioni in dei ruoli chiave, ma i giocatori chiamati in causa non hanno dato le risposte sperate.

Era un test per perfezionare le prossime convocazioni, dato che Ancelotti ha a disposizione sono le finestre di novembre e marzo per creare la squadra perfetta in vista dei Mondiali. Rispetto alla vittoria per 5-0 contro la Corea del Sud dello scorso venerdì ha tenuto solamente Casemiro, Bruno Guimaraes e Vini Jr, ma dal resto dei titolari ha avuto poche certezze. Nel secondo tempo tutti i sono spenti e l'allenatore sa benissimo cosa è accaduto, come commentato a Globo: "Non va tutto bene. Quando la squadra perde siamo arrabbiati. Ho le idee molto chiare su cosa sia successo: la squadra ha perso la mentalità dopo il primo errore. Quello è stato l'errore più grande".

I giocatori preoccupati dai Mondiali

Ancelotti viaggia con il freno a mano tirato e non si lascia intimorire dalla sconfitta in amichevole, ma dall'altra parte i suoi giocatori non sono così ottimisti. Casemiro per esempio è spaventato dal futuro del Brasile che contro il Giappone ha commesso l'imperdonabile errore di staccare la testa nel secondo tempo, quando era sopra di 2-0. È una situazione che potrebbe compromettere tutto: "Un blackout nel secondo tempo per tutta la squadra. Dormire 45 minuti potrebbe costarti una Coppa del Mondo, una Copa América, una medaglia, un sogno durato quattro anni… un'esperienza di apprendimento".

