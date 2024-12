video suggerito

Il Bournemouth di Huijsen fa l'impresa e batte anche lo United di Amorim: l'ex Juve ancora in gol Il Bournemouth si ritrova al quinto posto in classifica a pari punti con l'Aston Villa che ha battuto il Manchester City di Guardiola. La squadra di Andoni Iraola ha battuto anche lo United i Amorim trascinata anche dal secondo gol in Premier dell'ex Juve, Dean Hujisen.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bournemouth si ritrova al quinto posto in classifica a pari punti con l'Aston Villa che ha battuto il Manchester City di Guardiola. La squadra di Andoni Iraola ha battuto l'Arsenal di Mikel Arteta, lo stesso City di Pep, il Tottenham di Ange Postecoglou e oggi lo United di Ruben Amorim. Lo 0-3 con il quale il Bournemouth si è imposto nel Tempio dei Red Devils porta ancora una volta la firma di Dean Huijsen che in 11 presenze stagionali ha realizzato il suo secondo gol in Premier dopo il primo messo a segno contro gli Spurs.

Una rete, la prima dei ragazzi di Iraola all'Old Trafford che ha poi dato il via libera allo 0-3 definitivo che ha fatto impazzire i tifosi del Bournemouth. Il difensore scuola Juventus si sta rivelando sempre più fondamentale negli automatismi tattici del tecnico. La sua prestazione contro il Tottenham aveva già convinto tutti mentre quella con il Manchester United è stata quasi una conferma per lui che oggi sarebbe servito tantissimo a questa Juventus a caccia di difensori dopo gli infortuni per tutta la stagione di Bremer e Cabal.

Attualmente il Bournemouth, anche grazie a Huijsen si ritrova a lottare per le zone nobili della classifica di Premier League. La squadra di Iraola si gioca un posto nelle coppe europee e si sta meritando quella posizione dopo aver battuto quasi tutte le big. Un rendimento incredibile per il Bournemouth che infatti non perde una partita dal 23 novembre. Di fatto un mese senza subire un ko con ben 4 vittorie e un pareggio. Cammino assolutamente positivo per Huijsen che in squadra ha come compagno anche Justin Kluivert.

La classifica del Bournemouth fino a questo momento

L'ex Roma si è reso protagonista del secondo gol messo a segno al Manchester United di Amorim. Il tecnico portoghese, che ha lasciato ancora una volta Rashford fuori per scelta tecnica, si ritrova adesso in una situazione di classifica di certo non ottimale e in linea con le aspettative della società quando ha preso Amorim a stagione in corso dallo Sporting Lisbona. Adesso, godendosi questo finale di 2024, il Bournemouth ha tutte le carte per giocarsela e sognare una seconda parte di stagione che vuole vivere da protagonista.