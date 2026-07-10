Il Blyth Town è il primo club ad avere una friggitrice nei bagni dello stadio: tifosi inorriditi

Una foto dei bagni dello stadio del Blyth Town è diventata virale: si vede una friggitrice vicino a tre orinatoi. i tifosi sono inorriditi per il ribrezzo, al pensiero che qualcosa possa essere cucinato lì e poi dato in pasto nel punto vendita dei cibi.

L'immagine di una friggitrice industriale con un vissuto pieno di grasso alle spalle (alcune macchie sono ancora ben distinguibili), posta in un angolo del bagno degli uomini nello stadio del Blyth Town, è diventata inevitabilmente virale sui social, scatenando un fiume di commenti tra l'inorridito e il sarcastico, al solo pensiero che da lì possano uscire delle patatine fritte poi servite ai tifosi nel punto vendita dei cibi.

La foto della friggitrice nel bagno dello stadio del Blyth Town

Ovviamente questa eventualità è un'assurdità, ma è chiaro che se qualcuno va a vedere una partita della propria squadra, si trova ad andare in bagno allo stadio e trova una friggitrice vicina a tre orinatoi, è altamente probabile che scatti una foto e la posti sui social, con tutto quello che ne consegue.

È esattamente quello che è successo in occasione dell'amichevole prestagionale giocata dal Blyth Town nel proprio impianto (il Gateway Park, capienza di mille spettatori) contro il Gateshead, finita con una pesante sconfitta per 6-0 che rispecchia la differenza di categorie tra le due squadre. Il Blyth Town Football Club milita nella Northern League Division One, l'ottavo livello del sistema dilettantistico del calcio inglese (dopo essere retrocesso al termine della stagione 2025/26 dalla Northern Premier League), mentre il Gateshead è una squadra di quinta serie. Qui sotto gli highlights del match.

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All'amichevole era presente anche un tale Matty, che ha scattato la foto in questione e poi l'ha pubblicata su X. Commenti di ogni tipo non si sono fatti attendere, con la goliardia a farla da padrone.

La spiegazione del club inglese: "Gli interessati possono contattarci"

Il motivo della strana presenza nel bagno del proprio stadio è stato poi chiarito dal Blyth Town, contattato dal ‘Sun': "Abbiamo recentemente ristrutturato la nostra cucina installando anche nuove friggitrici, quindi non avendo praticamente spazio per riporre quelle vecchie, le abbiamo sistemate nel bagno degli uomini, che è aperto solo nei giorni delle partite. Questa era la nostra prima amichevole precampionato in casa, quindi le friggitrici erano ancora lì".

Il club con sede a Blyth, piccola città vicina a Newcastle, ha poi approfittato dell'occasione per fare anche un piccolo annuncio commerciale: "Le friggitrici saranno pulite professionalmente e vendute. Gli interessati possono contattare il club".