Il Bayern Monaco eliminato dalla coppa da una squadra di terza serie: disastro completo per Tuchel Con una rimonta completata al 96′ il Bayern Monaco è stato eliminato ai sedicesimi della coppa nazionale dallo Saarbrucken. Ma per Tuchel c’è un’altra pessima notizia: de Ligt potrebbe restare fuori fino al 2024.

Il Bayern Monaco ha attraversato un'altra notte indigesta nella coppa che sembra maledetta per Thomas Tuchel. I bavaresi sono stati eliminati dalla Dfb-Pokal ai sedicesimi di finale dal Saarbrucken, una squadra che milita nella terza serie nazionale: tra le due c'è un abisso incolmabile, ma per una serata è accaduto ciò che nessuno si aspettava.

Lo scorso anno pochi giorni dopo il suo arrivo in Baviera l'allenatore tedesco era stato eliminato ai quarti di finale e per il secondo anno consecutivo non ha avuto molta fortuna in coppa. Per il Bayern è stato un completo disastro, anche se le premesse sembravano portare alla goleada che generalmente accompagna questo tipo di partite.

Il gol di Muller al 16′ non è riuscito a evitare il peggio: al 46′ è arrivata la rete del pareggio e, come nel finale del più bel film, la rimonta del Saarbrucken si è completata al 96′ con Marcel Gaus che ha mandato in delirio tutti i suoi tifosi a tempo praticamente scaduto.

Per il Bayern Monaco è stata una doccia fredda in piena regola, ma il risultato negativo non è l'unica nota stonata. Nel corso del primo tempo Tuchel ha dovuto fare a meno di de Ligt, uscito dal campo per un infortunio al ginocchio che potrebbe costargli qualche mese di stop. Le immagini del difensore accasciato al suolo con espressione dolorante fanno temere il peggio e la sensazione dello staff medico è che possano essere interessati i legamenti, una condizione che lo farebbe ritornare in campo solo nel 2024.

Per l'olandese è la peggior situazione possibile, dato che aveva ritrovato continuità solo da poco dopo essere stato lasciato spesso in panchina dal suo allenatore che ha preferito affidarsi ad altri profili per la difesa. Le sue condizioni saranno da valutare con attenzione, ma intanto tutta la squadra è alle prese con una nuova emergenza infortuni e una situazione che non è delle migliori.

L'eliminazione dalla coppa ai sedicesimi di finale per mano di una squadra che gioca due categorie più in basso è una macchia grande su tutta la stagione, soprattuto perché è arrivata in una partita condizionata da tanti errori dei singoli: nessuno si aspettava una debacle simile, un inciampo che potrebbe aprire nuove discussioni sul futuro del club.