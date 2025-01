video suggerito

Il Barcellona vende gli armadietti di Messi, Maradona e Ronaldo: la pazzesca asta per fare cassa Il Barcellona venderà all'asta una serie di pregiatissimi pezzi dello spogliatoio del vecchio Camp Nou per fare cassa: tra i cimeli più affascinanti gli armadietti con panchina utilizzati, tra gli altri, da Leo Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldo 'il Fenomeno', Ronaldinho, Neymar, Guardiola e Pique durante la loro permanenza in blaugrana.

A cura di Michele Mazzeo

Il Barcellona non sta vivendo un gran momento dal punto di vista finanziario e questo non è un mistero. I blaugrana devono fare i conti con quella posizione debitoria che da ormai alcuni anni mette a rischio tutti i tesseramenti dei nuovi acquisti (da ultimi quelli di Dani Olmo e Pau Victor che rischiano ora di doversi trovare un altro club). Il club catalano ha dunque la necessità di fare cassa, in ogni modo possibile, e pertanto sta cercando di mettere in piedi altre attività che possano fruttare degli introiti extra. Tra queste c'è anche il progetto ‘Memorabilia', avviato lo scorso anno, che prosegue adesso con un'asta in cui saranno in vendita alcuni cimeli davvero particolari. Nell'asta organizzata dalla società Goldin, che si terrà online (dalle 10 del mattino del 23 gennaio alle 04 del mattino del 13 febbraio), infatti saranno messi in vendita diversi oggetti del vecchio Camp Nou a partire dagli armadietti delle stelle più splendenti che hanno giocato con il club blaugrana negli ultimi anni fino alle bandierine del calcio d'angolo utilizzate nelle ultime partite disputate nel vecchio iconico stadio.

L'oggetto più prezioso messo in vendita dal Barcellona in questa occasione è certamente l'armadietto con panchina dello spogliatoio del Camp Nou utilizzato da Leo Messi dal suo debutto nel 2004-2005 fino alla sua ultima stagione con il Barça nel 2020-2021 messo all'asta con un prezzo iniziale di 350mila euro (a cui si aggiunge poi il 22% di commissioni a carico dell'acquirente). Un cimelio che si prevede possa arrivare anche a superare il milione di euro.

L'armadietto dell'otto volte Pallone d'Oro non sarà però l'unico articolo di questo genere messo in vendita dal Barcellona nell'asta che inizierà il prossimo 23 gennaio, tra i pezzi pregiati dell'incanto ci saranno infatti anche altri armadietti con panchina presi direttamente dallo spogliatoio del Camp Nou come, tra gli altri, quelli utilizzati da Gerard Piqué (e prima di lui, come riporta la targhetta affissa su una delle ante, da Diego Armando Maradona e Pep Guardiola), da Ronaldinho e da Neymar (lo stesso che era stato utilizzato nella sua permanenza in blaugrana da Ronaldo ‘il Fenomeno') ma anche quelli appartenuti nel periodo della loro militanza al Barça da leggendari calciatori come Figo, Suarez, Puyol, Deco, Romario, Henry, Xavi, Eto'o, Ibrahimovic e Iniesta solo per citarne alcuni.

Inoltre nel corso della stessa asta sarà possibile fare offerte anche per tentare di assicurarsi una delle fotografie delle squadre campione della Champions League (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11 e 2014-15) che hanno decorato il tunnel degli spogliatoi del vecchio Camp Nou, le bandierine dei calci d'angolo e gli stemmi del club catalano serigrafati sul prato che erano posizionati vicino alle panchine.