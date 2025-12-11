Il Barcellona trova nello spogliatoio una sorpresa costosa: in pochi se la possono permettere

I calciatori che si sono recati al centro sportivo blaugrana sono stati omaggiati dal manager di un’azienda che opera nel campo del noleggio e della vendita di auto di lusso.

iPhone 17 Pro Max dorati del valore di oltre tremila euro. I calciatori del Barcellona li hanno ricevuti dopo la partita di Champions vinta contro l'Eintracht Francoforte. E no, non è stato una sorta di premio/bonus ricevuto dalla società per il successo in Coppa. Si è trattato di un omaggio fatto loro da GSA Motors un'azienda degli Emirati Arabi Uniti che opera nel settore automobilistico occupandosi di noleggio flessibile e vendita di vetture di lusso. Un regalo molto gradito e inatteso, tanto da lasciare sorpresi gli stessi vertici della società catalana visto che non è in atto alcuna partnership commerciale. A consegnare i pacchetti contenenti l'accessorio c'era uno dei manager indicato come molto vicino al consiglio di amministrazione della Casa araba.

Il regalo facoltoso ricevuto dai calciatori del Barcellona

Nell'agenda degli allenamenti alla Ciutat Esportiva non era in programma alcuna sessione per i calciatori reduci dalle fatiche di Coppa. Quelli che si sono recati presso le strutture della società blaugrana lo hanno fatto per effettuare il cosiddetto "lavoro di scarico e di recupero" dopo la gara con i tedeschi. E prima di entrare in palestra c'è stata la consegna dei dispositivi che, quanto al prezzo, non sono proprio alla portata di tutti.

Nella scatola ogni giocatore ha trovato la versione personalizzata del modello, ultima versione di Apple: sul retro del telefonino sono indicati il nome e il numero di maglia, oltre allo stemma del Barcellona e al logo di GSA Motors. Dani Olmo, Marc Casadó, Gerard Martín, Gavi, Sczezny, Koundé e Ter Stegen sono alcuni elementi della rosa che hanno ritirato il bellissimo regalo. E tutti gli altri che non erano presenti? Non resteranno a bocca asciutta… potranno ritirare il cellulare quando parteciperanno agli allenamenti.

Non è la prima volta che i catalani ricevono omaggi del genere

A Barcellona sono abituati a improvvisate del genere. Una grande e storica società come quella catalana ha visto spesso associato il proprio blasone ai brand più importanti nel panorama internazionale. L'anno scorso, in occasione della Coppa di Spagna disputata in Arabia Saudita, a tutti i componenti della rosa venne consegnato un altro modello di cellulare (anche allora di colore dorato): a recitare la parte dell'ospite premuroso e munifico fu l'International Data Group (IDG).

Fin qui le donazioni che arrivano dall'esterno ma, a giudicare dalla ricchezza di alcuni stipendi, attenzioni di questo tipo sono avvenute anche tra compagni di squadra. Poco più di un anno fa, Raphinha spese 10 mila euro per regalare a Lamine Yamal un telefono color oro. Cpome motivò quell'atto di generosità? Per l'ottimo lavoro svolto e per aver ottenuto il Trofeo Kopa.