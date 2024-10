video suggerito

Il Barcellona ha un nuovo fenomeno: è Raphinha, che ha segnato una tripletta al Bayern Raphinha, che a dicembre compirà 28 anni, con Flick in panchina ha fatto uno step impressionante. I paragoni sono già di lusso per questo brasiliano che ha dei numeri strepitosi.

A cura di Alessio Morra

Il modo migliore per preparare il Clasico con il Real Madrid è rappresentato da una vittoria in Champions League. Il Barcellona non solo ha conquistato tre punti pesanti, ma ha battuto per 4-1 il Bayern Monaco e lo ha fatto grazie alla tripletta di Raphinha, che con Flick si è rigenerato ed è letteralmente l'uomo in più di una squadra che d'incanto sembra tornata quella di qualche anno fa, anche grazie a un tridente letale composto anche da Yamal e Lewandowski.

La rivincita di Flick, Bayern demolito

Hansi Flick si è tolto una bella soddisfazione. Da ex del Bayern, con cui ha vinto la Champions nel 2020, ha stritolato la sua ex squadra che dopo un'oretta era già ko. Partita preparata in modo impeccabile. Il Bayern ha sbandato più e più volte. Kim si è trovato spesso in balia degli avversari, perché i compagni ci hanno capito poco, merito anche di un centrocampo rapido e furbo e di un tridente, ovviamente catalano, superbo.

Tripletta di Raphinha in Barcellona-Bayern

Il finalizzatore è stato Raphinha che dopo 3′ ha aperto le danze con un gol da favola, azione chiusa con il dribbling a Neuer e con la palla che si insacca. Harry Kane fa il suo, pareggia e prova a rimettere i suoi in carreggiata. L'1-1 dura poco. Difesa bavarese horror e Lewandowski, l'altro grande bomber non può sbagliare, sorpasso, 2-1. Poi allo scadere del primo tempo il brasiliano riceve un pallone meraviglioso, avanza, galoppa verso l'area, ma prima di entrare calcia con il destro, il pallone è a giro e finisce nell'angolino: è una perla.

I numeri (incredibili) della stagione di Raphinha

E a inizio ripresa c'è il 4-1. Tripletta di Raphinha che si invola, saluta gli avversari diretti e con un gran diagonale batte ancora Neuer. Una serata indimenticabile per questo ragazzo che con Flick sta vivendo una prima parte di stagione spettacolare. 4 gol in 3 partite di Champions e nel complesso mette a verbale 9 gol e 8 assist in 13 partite stagionali, e pure con il Brasile, recentemente, è stato decisivo.