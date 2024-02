Il Barcellona contatta un tecnico che non allena da 11 anni: il dopo Xavi parte dal passato Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha chiesto a Frank Rijkaard di tornare ad allenare dopo ben 11 anni di inattività per raccogliere l’eredità di Xavi. Come suo vice potrebbe arrivare Marco van Basten. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Barcellona ieri ha reagito dopo la mazzata della sconfitta in casa col Villarreal (un 3-5 con gli ultimi due gol incassati in maniera assurda al 9′ e al 12′ del recupero) e ha battuto l'Osasuna per 1-0 grazie al gol del 18enne brasiliano Vitor Roque, subentrato nel secondo tempo. Un brodino che porta i blaugrana a 8 punti dal Girona capolista e 7 dal Real Madrid, impegnato stasera col Getafe. Il rischio in Catalogna è di sbaraccare prima del dovuto, alla luce del clamoroso annuncio di Xavi sul suo addio a fine stagione, e i rumors sul prossimo allenatore non fanno altro che alimentare questo scenario da momento di transizione. L'ultima voce circa la panchina è decisamente clamorosa, perché porta al 61enne Frank Rijkaard, che non allena addirittura da 11 anni.

La lista dei candidati alla successione di Xavi è ovviamente lunga e il casting è partito a spron battuto: tra i nomi in cima alla lista c'è anche l'italiano Roberto De Zerbi, attualmente al Brighton, che secondo Marca sarebbe "fortemente preso in considerazione" dal direttore sportivo Deco. Anche il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta – che nel settore giovanile del Barcellona ci è cresciuto – è attenzionato, così come l'allenatore del Barça B, il messicano Rafa Marquez, che al Camp Nou ha trascorso sette anni ricchi di trofei.

Ma il nome più sorprendente dell'elenco è sicuramente quello di Frank Rijkaard, che il Barcellona lo ha già allenato per cinque anni tra il 2003 e il 2008, vincendo due Liga e una Champions League nel 2006, anno in cui fu nominato miglior tecnico d'Europa. L'olandese dopo aver lasciato il club blaugrana si è andato a sedere sulla panchina del Galatasaray in Turchia e poi su quella dell'Arabia Saudita, lasciata nel 2013. Da allora l'ex centrocampista del grande Milan non ha più allenato.

Ora Marca svela che il presidente del Barcellona Joan Laporta ha contattato l'olandese per valutare la sua disponibilità, suggerendo anche di prendere Marco van Basten come suo assistente. Rijkaard peraltro aveva dichiarato tempo fa di non avere alcuna intenzione di tornare ad allenare, ma secondo i rumors spagnoli "non avrebbe chiuso completamente la porta". È chiaro che il Barcellona vuole assicurarsi quanto prima l'erede di Xavi, per poter programmare al meglio una stagione che lo riporti in vetta alla Liga.