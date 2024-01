Il Barcellona crolla, vittima del suo tiki-taka: l’incredibile errore sul gol del Villarreal al 98′ Sotto di due gol davanti al proprio pubblico, il Barcellona completa la clamorosa rimonta portandosi sul 3-2. Poi, la figuraccia nei minuti di recupero quando sul 3-3 il Villarreal ruba palla ai difensori e ribalta ancora il risultato, chiudendo con un clamoroso 5-3 finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Pazzesca partita in Liga spagnola tra Barcellona e Villarreal che ha visto gli uomini di Xavi crollare a tempo scaduto dopo aver effettuato una rimonta incredibile. Gli azulgrana in svantaggio 2-0 davanti al proprio pubblico, sono riusciti a rimontare 3-2 per poi subire il 3-3 poco prima del 90′. E crollare miseramente nei minuti aggiuntivi, con il sottomarino giallo che ha approfittato di un assurdo errore di supponenza e superficialità del Barça: nella propria area i giocatori hanno iniziato a palleggiarsi la palla fino al fatale epilogo, con Sorloth che sigla il 3-4 poi diventato 3-5 due minuti più tardi grazie a Morales.

Un finale di partita impensabile e che ha fatto imbestialire i tifosi di casa che già stavano assaporando un risultato comunque positivo per il Barcellona, avendo assistito ad una gara dalle mille emozioni e dai tanti capovolgimenti di fronte. Prima, l'exploit dei gialli di Marcelino che tra fine primo tempo e inizio secondo effettuano un doppio break grazie alle reti di Moreno e Akomach. Poi, la "remuntada" azulgrana iniziata da Gundogan e Pedri che riportano tutto in equilibrio in 5 minuti e finalizzata dall'autogol di Bailly.

Tripudio ed entusiasmo, smorzati però da un finale a dir poco pirotecnico. Prima, la furia di Xavi che al 91′ ha dato in escandescenze per un rigore non concesso al 91′ quando su Moreno è stato compiuto a suo dire un intervento falloso non dato però dal VAR. Per il tecnico azulgrana lo sfogo ad una telecamera a bordo campo contro cui ha gridato "Vergogna! E' una vergogna!"

Poi la tragedia sportiva, complice uno scellerato atteggiamento difensivo del Barcellona che al 98′, nella propria area di rigore si è messo a palleggiare, in una dimostrazione di eccessiva sufficienza e supponenza. Un tiki taka che ha reso famoso il mondo azulgrana e che è si è tramutato in autentico harakiri: i passaggi si sono trasformati in una Caporetto con il pressing del Villarreal che ci ha creduto e che con Sorloth ha trovato la via del 3-4, superando l'incolpevole Pena.

Una figuraccia pazzesca che lascia subito il segno anche a livello psicologico perché la sconfitta assume le dimensioni della disfatta quando al 102′ arriva anche l'onta della manita del Villarreal con il definitivo 3-5 segnato da Morales.