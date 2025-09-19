Iker Bravo convocato al Mondiale Under 20: quando partite salterà con l’Udinese

Iker Bravo sarà assente per circaun mese. L’attaccante spagnolo sarà impegnato al Mondiale Under 20 in Cile. Le date del torneo, e i convocati dell’Italia.

Nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Milan Kosta Runjaic ha annunciato che Iker Bravo salterà qualche partita in Serie A. Niente paura, per l'attaccante spagnolo non c'è nessuna brutta notizia, non c'è uno stop per infortunio. Sarà via con la Nazionale per il Mondiale Under 20. Un bel traguardo per lui lui e per l'Udinese, anche se in conferenza l'allenatore non ha nascosto un certo dispiacere per l'indisponibilità del suo attaccante.

Per Bravo quindi quella contro il Milan sarà la sua ultima partita in Italia prima della partenza con la Nazionale. Un'ultima occasione per brillare e far gioire i tifosi bianconeri, prima del mese di assenza. Al secondo anno a Udine, il classe 2005 ha iniziato con un piglio diverso e in due partite giocate ha già trovato la via del gol, nella sfida contro il Pisa. Le premesse sono delle migliori per il talento uscito dalle giovanili del Real Madrid. Non solo Bravo, insieme allo spagnolo, anche il portiere Alessandro Nunziante è stato convocato per i Mondiali Under 20, questi ovviamente dall'Italia.

Quando si gioca il Mondiale Under 20

L'orgoglio di rappresentare la propria nazione al Mondiale può essere grande, ma allo stesso tempo può privare alcune squadre dei loro giovani pupilli. Proprio come nel caso dell'Udinese che perderà il suo attaccante per un mese circa. La competizione infatti avrà inizio il 27 settembre, a ridosso della partita di Coppa Italia tra bianconeri e Palermo. Il termine ultimo, invece, è previsto per il 19 di ottobre. Ogni caso però è a parte e la durata dell'assenza dipenderà molto dai risultati della Spagna nel torneo. I Mondiali si giocheranno in Cile, dove le squadre saranno divise in sei gironi da quattro ciascuno. Nel caso della Spagna gli avversari saranno Brasile, Messico e Marocco. Un girone equilibratissimo.

Italia al Mondiale Under 20: nessun convocato gioca in Serie A

Mentre l'Italia dei senior fa fatica, quella degli U20 è riuscita a qualificarsi al Mondiale. In questo caso però ci saranno problemi per gli allenatori della Serie A, o almeno non gli stessi che avrà Runjaic. Dei 21 giocatori scelti da Carmine Nunziata, infatti, nessuno è un titolare in Serie A, sebbene in tre ci siano già passati. A eccezione, infatti, di Felipe Jack, Liberali e Konate, nessuno ha potuto assaporare l'emozione di giocare nella massima serie. La composizione della rosa vede un mix tra Serie B e C e giovanili con anche due ragazzi dall'estero: Emanuel e Natali. Entrambi difensori, il primo in forza al Real Madrid, mentre il secondo è in Olanda all'AZ Alkmaar. Della Serie A c'è Nunziante, che però è il terzo portiere dell'Udinese.

Gli azzurrini scenderanno in campo il 28 settembre per esordire contro l'Australia. Toccherà poi a Cuba e Argentina affrontare i ragazzi di Nunziata. I tifosi sottolineano come, delle partite del girone, sarà la sfida contro l'Albiceleste il vero banco di prova. L'obiettivo resta quello di proseguire il più possibile nella competizione, ma si teme che la mancanza di giocatori esperti possa indebolire il gruppo, che resta comunque ricco di futuri talenti da seguire.