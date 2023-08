Ihattaren trova una nuova squadra dopo la Juve: una folla in festa lo attende all’aeroporto Mohamed Ihattaren è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Samsunspor. Il talento olandese aveva risolto consensualmente il suo contratto con la Juve pochi giorni fa e ora ricomincerà dalla Turchia la sua carriera.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 28 luglio scorso quando la Juventus attraverso un comunicato ufficiale annunciava ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren ai bianconeri. Un'autentica meteora sul quale la Vecchia Signora aveva puntato lo scorso 2021 prima di ricredersi completamente. Acquistato dai bianconeri in quell'anno dal PSV per 2 milioni di euro, la sua carriera da quel momento è andata in netto declino. Oggi, dopo l'addio alla Juventus, il talento olandese è riuscito a trovare una nuova squadra pronta a dargli l'ennesima possibilità in questo suo percorso di crescita.

Ihattaren giocherà in Turchia, al Samsunspor, nella Super Lig, ovvero la Serie A turca. Il club ha annunciato il suo ingaggio attraverso una nota: "Il nostro club ha finalmente raggiunto un accordo di massima con l'attaccante Mohamed Ihattaren. Arriverà a Samsun questa sera a mezzanotte e firmerà con lui un contratto ufficiale di 4 anni dopo i controlli sanitari di domani. Lo presentiamo al pubblico". Ad attenderlo all'1:30 di notte c'erano più di un centinaio di tifosi armati di fumogeni e torce che hanno sorpreso anche lo stesso Ihattaren stupito dall'entusiasmo del popolo turco nei suoi confronti.

Ihattaren ricomincia dalla Turchia dunque dopo le poco felici esperienze alla stessa Juventus, poi alla Sampdoria e successivamente all'Ajax. Il talento classe 2002, specie in blucerchiato, fu protagonista di una fuga per motivi familiari che in realtà rappresentava un addio definitivo all'Italia. In un'intervista spiegò poi di essersi trovato solo in Liguria in una stanza d'albergo emarginato dal resto della squadra e dal club motivando con queste motivazioni la sua fuga. All'Ajax non fu confermato per motivi disciplinari nonostante un buon inizio con la squadra B. Il ritorno alla Juventus questa estate è stato di fatto solo una piccola parentesi in attesa di una nuova avventura, questa volta definitiva, che gli ha riservato la Turchia.

Ihattaren è rimasto sorpreso dall'entusiasmo dei tifosi del Samsunspor che hanno atteso il giocatore all'aeroporto fino a tarda notte. Sono stati accesi fumogeni, lanciati cori, in attesa che l'olandese arrivasse per salutare tutti. Nel momento in cui Ihattaren si è portato dinanzi alla porta principale dell'aeroporto, la folla ha fatto partire la festa completa. Il giocatore si è lasciato travolgere dall'entusiasmo di tutte quelle persone partecipando attivamente alla festa esplosa all'esterno dello scalo turco.

Ihattaren a un certo punto alza le braccia la cielo mettendosi il dito davanti alla bocca. Invita tutti al silenzio iniziando a intonare un coro della squadra turca. Poi esplode la festa e il giocatore salta insieme a tutti i presenti che lo trascina con un entusiasmo disarmante. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l'olandese potesse creare così tanta euforia al Samsunspor e invece nonostante tutte le vicissitudini degli ultimi anni, forse quello turca può davvero rappresentare la destinazione perfetta per il giocatore anche in termini di stimoli.