Igor Protti: “Ringrazio la vita per esserci ancora, sarei felice di non avere altre brutte notizie”

Il messaggio condiviso su Instagram da Igor Protti è commovente, per le parole che sceglie e per il contesto mostrato dalla foto nella quale l'ex calciatore sfoggia il miglior sorriso che gli riesce in un momento durissimo della sua vita. La sua figura si staglia nella penombra provocata dalla luce tremolante delle candele e dal riverbero della tv. A giugno scorso l'ex attaccante, oggi 58enne, ha scoperto di avere un tumore al colon, un mese dopo ha parlato pubblicamente "dell'ospite sgraditissimo" che l'ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico e a cicli logoranti di chemioterapia e cure specialistiche. Ieri sera, prima che scoccasse la mezzanotte, s'è messo a tavola assieme alla compagna, Daniela, e alla su famiglia poi ha espresso sui social frasi pronunciate con il cuore.

"Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida – si legge nell'incipit -. Stasera un Capodanno diverso da sempre, in casa con la mia compagna Daniela, un po' dolorante, con un futuro incerto ma che cercherò di affrontare al meglio delle mie possibilità fisiche e psicologiche".

Come sta oggi l'ex calciatore e l'auspicio per il 2026

Come sta Protti? La definizione più efficace delle condizioni l'ha data lui stesso descrivendo la situazione da "montagne russe" per alcuni miglioramenti grazie alle terapie ma anche complicazioni che alimentano preoccupazione e paura. A settembre scorso il cancro si è esteso alle vertebre e per contrastare le metastasi s'è sottoposto anche a radioterapia. E tanto basta per dare maggior forza alla seconda parte del testo.

"Cosa chiedere al 2026? Sarebbe facile sognare la guarigione ma sarei felice di non avere altre brutte notizie. Per questo stasera anche senza grandi festeggiamenti ringrazio la vita per esserci ancora. Buon Anno a tutti perché vi regali salute e tanta serenità".

La scoperta del tumore: "Sto perdendo 3-0"

Igor Protti ha parlato del tumore come di un "avversario sleale", che non si manifesta di fronte a te e agisce in silenzio. Poi, quando scendi in campo a giocare la partita più dura, sei già sotto per 3-0. L'annuncio pubblico lo ha dato a luglio 2025 via Instagram e, quando il mondo del calcio ha appreso delle condizioni di salute, L'ex calciatore è stato idealmente abbracciato dalla comunità di tifosi, ex compagni di squadra ed esponenti di quel calcio che è stato (ed è) passione e mestiere di vita.

Gli aggiornamenti più recenti sulle condizioni

A settembre scorso Protti ha ricevuto una pessima notizia dagli esami diagnostici: il tumore si era esteso anche alle vertebre. "Il cancro ha deciso di far visita alle mie vertebre", scrisse sui social restano aggrappato alla vita con tutte le forze possibili ma consapevole di fare a braccio di ferro con la morte. Due settimane fa, in occasione di un evento dell'Associazione Stampa Toscana durante il quale gli è stato dato il premio "Sportivo alla Carriera" ha descritto con una metafora come sta tra alti e bassi, dibattuto tra sbalzi d'emozioni, confusione, stanchezza, ottimismo forzato e tanta incertezza.