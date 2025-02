video suggerito

Icardi risponde alla provocazione di Mourinho con una sola immagine: non ha bisogno di parole Continua il botta e risposta fra Icardi e Mourinho: l'argentino ha raccolto la provocazione dell'allenatore controbattendo con una sola immagine evocativa.

A cura di Ada Cotugno

Non finisce qui l'acceso botta e risposta fra Mauro Icardi e José Mourinho: i due hanno cominciato a punzecchiarsi a distanza una settimana fa a causa di alcune polemiche arbitrali portate avanti dall'allenatore del Fenerbahce e da quel momento i social si sono infiammati con le loro dichiarazioni. L'attaccante ha tirato fuori uno sfottò fatto dai tifosi del Galatasaray in cui davano al portoghese del "piagnone", ma poi la situazione è sfuggita di mano a suon di allegorie e immagini evocative.

Mourinho aveva definito il suo rivale il "GOAT" (acronimo inglese de "il miglior al mondo"), ovviamente in modo del tutto ironico, ma l'argentino ha raccolto la provocazione alla lettera fregiandosi del titolo con una sola immagine e prolungando ancora il dibattito tra i due che infiammerà la seconda metà della stagione nel campionato turco.

La risposta di Icardi a Mourinho

Tutto è nato quando l'allenatore portoghese ha parlato di presunti favori arbitrali nei confronti del Galatasaray, attualmente al primo posto della classifica in Turchia. Icardi lo aveva definito "piagnone", prendendo in prestito una grafica fatta dai suoi tifosi proprio in occasione di una partita contro il Fenerbahce. La provocazione è stata raccolta da Mourinho che con il suo solito fare ha punzecchiato il rivale definendolo "il migliore al mondo" in modo sarcastico, così da mettersi al di sopra.

Ma poche ore più tardi l'attaccante si è fatto sentire, sempre via social come la prima volta. Ha postato l'immagine di una capra, goat appunto, con la maglia del Galatasaray e circondata da premi e trofei, come a sottolineare quanto il suo impatto nel calcio turco sia stato davvero devastante. Quello che doveva essere uno sfottò è stato trasformato in un vanto e Icardi non ha utilizzato nessuna frase per controbattere alle parole di Mourinho, dato che l'illustrazione parla praticamente da sola.