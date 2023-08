Icardi illumina i playoff di Champions con un favoloso gol di destro al volo: in area è una sentenza Mauro Icardi illumina i playoff della Champions League 2023-2024 con un gol bellissimo in casa del Molde: il centravanti segna una rete favolosa con un destro al volo che termina la sua corsa sotto la traversa.

A cura di Vito Lamorte

Mauro Icardi illumina i playoff della Champions League 2023-2024 con un gol bellissimo in casa del Molde. Il Galatasaray era in svantaggio in casa dei norvegesi ma prima è arrivato il pareggio di Sergio Oliveira e poco dopo l'attaccante argentino ha messo la sua firma sul match con una rete bellissima.

Perfetto cross in area da parte di Akgun e l'ex centravanti dell'Inter si è girato colpendo al volo di destro e piazzando la palla sotto la traversa di un incolpevole Karistrom. Un gesto tecnico stupendo da parte del calciatore del Gala, che ha preso il tempo al suo marcatore (non proprio impeccabile!) e poi si è coordinato in maniera perfetta per poter indirizzare la palla verso la porta.

Maurito in area si conferma letale e mette a segno la quarta rete in cinque partite ufficiali: Icardi ha firmato una doppietta con il Trabzonspor in SuperLig e un gol nel turno precedente dei preliminari di Champions contro NK Olimpia.

Lo scorso anno si è chiuso con 23 gol in 26 presenze con la maglia del Galatasaray e questo conferma ancora una volta la sua grande capacità di riuscire a trovare con facilità la rete.

In campo c'erano anche altri tre ex calciatori della nostra Serie A: Muslera tra i pali, Sergio Oliveira in mediana e Mertens alle spalle di Icardi nel 4-2-3-1 di Okan Buruk.

La sfida si è conclusa con il risultato di 3-2 per i turchi grazie alla rete di Fredrik Midtsjø nei minuti di recupero su assist di Icardi. Nella prima frazione il Galatasaray aveva mostrato di più le sue qualità, nella ripresa i norvegesi si sono fatti preferire per leggerezza atletica e voglia di riprendere il risultato.

Una giocata dell'attaccante argentino ha permesso al Gala di uscire con un piccolo vantaggio in vista della sfida di ritorno che tra sei giorni si giocherà al Rams Park Stadyumu di Istanbul: lì si deciderà chi entrerà a far parte dei gironi della prossima Champions League tra Molde e Galatasaray.