video suggerito

Icardi festeggia il titolo del Galatasaray con una maglia provocatoria: l’offesa peggiore ai rivali Icardi ha deciso di presentarsi alla festa del Galatasaray con una maglia dedicata al presidente del Fenerbahce: è una vendetta sportiva in piena regola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non solo la vittoria, ma anche lo sfregio più grande al Fenerbahce: l'ultima partita del campionato turco è stata pazzesca per il Galatasaray che ha vinto il suo ventiquattresimo titolo in volata, battendo i grandi rivali per appena tre punti arrivando a quota 102. Una stagione memorabile, finita nel caos più totale con i festeggiamenti in cui non sono mancati colpi proibiti e frecciatine nemmeno troppo nascoste.

Il grande protagonista è stato Mauro Icardi, sia in campo che fuori. L'argentino è l'idolo più grande di tutta la tifoseria e, dopo aver consegnato il titolo nelle mani della sua squadra con una doppietta, si è preso la scena anche durante le celebrazioni con i tifosi avvenute durante la notte: dopo la vittoria per 3-1 contro il Konyaspor tutto il Galatasaray è rientrato a Istanbul a mezzanotte, dove ad accoglierlo c'era un mare di gente in pieno delirio. La squadra come al solito si è radunata al centro sportivo e si è affacciata dalle terrazze per poter festeggiare assieme ai tifosi.

E a nessuno è sfuggita la strana maglia indossata da Icardi: l'attaccante aveva il consueto numero 9 sulla schiena, ma con sopra scritto Ali Koc, ossia il nome del presidente del Fenerbahce. La strana divisa personalizzata è stata sbandierata a destra e a manca da diversi giocatori in segno di sfottò, ma in realtà nasconde un significato ancora più profondo che dopo la fine rocambolesca del campionato assume i contorni di una guerra silenziosa tra le due grandi rivali di Turchia.

Leggi anche Il dramma sportivo del Fenerbahce: campionato perso con 99 punti nel modo più atroce possibile

Il significato della maglia di Icardi

Bisogna fare qualche passo indietro per qualche ora e avere un po' di contesto: per tutta la stagione il Galatasaray si è conteso il titolo con il Fenerbahce che ha capitolato all'ultima giornata nonostante i 99 punti in classifica e un unica sconfitta in tutto il campionato. In passato c'erano stati diversi screzi tra le due squadre, tra le quali scorre una rivalità accesissima, tanto che il presidente dei Canarini Gialli non aveva risparmiato qualche frecciatina. "Pensa a noi ogni sera quando vai a letto", aveva detto a Icardi che alla prima occasione gli ha restituito il favore.

Per tanti tifosi il fatto di essersi presentato con la maglia di Ali Koc sembrava un semplice sfottò, ma l'argentino su Instagram ha spiegato le sue motivazioni riportando alla mente proprio le parole del presidente avversario. Così Icardi ha postato una foto con la sua esultanza classica, mimando il gesto della buonanotte, ma affibbiandoci un messaggio al vetriolo: "Stavo pensando a te ieri sera, ero un po' stanco delle coppe con la Super League e la Super Cup". Ed ecco che la strana festa del Galatasaray assume i contorni di una vendetta sportiva consumata al momento giusto.